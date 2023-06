Sexistische Kommentare, Herabwürdigungen, Pornos am Girls‘ Day: Nachdem die MOPO über die Probleme im Fachbereich Informatik berichtete, hat die Universität Hamburg reagiert. Und auch die Polizei ermittelt jetzt.

Der Fall hat hohe Wellen geschlagen: Am vergangenen Girls‘ Day am 27. April dröhnte im Fachbereich Informatik lauter Porno-Sex aus Lautsprecherboxen im Aufenthaltsraum. Studentinnen berichteten zudem, dass in Chat-Gruppen der Informatik ein derart sexistisches, unangenehmes Klima herrsche, dass sie sich dort nicht mehr äußern wollen oder sogar ausgetreten sind.

Der MOPO berichtete, andere Medien griffen den Vorfall auf. An der Uni Kiel scheinen ähnliche Zustände zu herrschen, wie die „Lübecker Nachrichten“ schreiben. Informatik-Studentinnen berichten hier ebenfalls von Frauenfeindlichkeit, Dickpics, Pornos und sexueller Belästigung im Hörsaal. „Frauen müssen in diesem Studium nicht nur stark sein, um die Klausuren zu bestehen, sondern vor allem, um während des Studiums nicht in diesem von Männern dominierten Umfeld unterzugehen“, heißt es in dem Artikel.

Hamburg: Uni sagt Sexismus den Kampf an

Noch am Tag der MOPO-Berichterstattung im Mai hat der Fachbereich Informatik eine Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht. Darin heißt es: „Der Fachbereich Informatik ist bestürzt über die Berichte zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch Studierende und verurteilt diese klar.“ Man werde frauenfeindliches sowie anderweitig diskriminierendes Verhalten nicht tolerieren.

Die Uni hat seitdem die Vorsitzende der Ethikkommission des Fachbereichs als vertrauliche Ansprechpartnerin eingesetzt, Anfang Juni gab es zudem ein Gespräch mit der Referentin für Gleichstellung, Fachschaftsvertretern und Studenten, sagt der Pressesprecher des Präsidenten. „Dabei wurden Fallbeispiele gesammelt sowie Ideen zusammengetragen, mit welchen strukturellen Maßnahmen Fachbereich und Fakultät Präventionsarbeit gegen sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt leisten können.“

Uni Hamburg: Verantwortliche unbekannt – Polizei ermittelt

Wer für das Abspielen der Porno-Geräusche verantwortlich war, ist unklar. „Soweit bekannt, dauerte die Beschallung nur kurz, da sich weitere Studierende in der Nähe befanden, die sofort die Abschaltung des Lautsprechers veranlassten“, so der Pressesprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: „Würde ich auch mal wegbügeln“: Sexismus-Bericht trübt EM-Euphorie

Die Schülerinnen, die wegen des Girls‘ Days an der Uni waren, hätten von dem Vorfall jedoch nichts mitbekommen, da sie sich in anderen Häusern aufgehalten hätten, heißt es weiter. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.