Nein, schön ist er wirklich nicht, der Marktplatz in Kirchsteinbek (Billstedt). An 365 Tagen im Jahr liegt das Gelände nahezu brach. Früher gab es hier einen Wochenmarkt, zwei Feste wurden hier auch noch gefeiert, aber sonst ... Was macht man mit so einer Fläche? Parkplätze schaffen, sagt die SPD. Sich mal wirklich Gedanken machen, die Grünen. Jetzt gibt es Zoff.

Nein, schön ist er wirklich nicht, der Marktplatz in Kirchsteinbek (Billstedt). An 365 Tagen im Jahr liegt das Gelände nahezu brach. Früher gab es hier einen Wochenmarkt, zwei Feste wurden hier auch noch gefeiert, aber sonst … Was macht man mit so einer Fläche? Parkplätze schaffen, sagt die SPD. Sich mal wirklich Gedanken machen, sagen die Grünen. Jetzt gibt es Zoff.

Die beiden Partner SPD und Grüne im Bezirk haben unterschiedliche Ansichten, was man mit dem trostlosen Gelände vor der ehrwürdigen Backsteinkirche machen soll. Mittes Bezirkschef Ralf Neubauer (SPD) will hier Parken erlauben, die Grünen halten das für keine clevere Idee. CDU und FDP unterstützen Neubauer, bei den Anwohnern gehen die Meinungen offenbar deutlich auseinander.

Neubauten und Zuzug sorgen für Parkplatznot

Sven Dahlgaard, stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Bezirk Mitte, zur MOPO: „Wir wünschen uns, dass in diese Überlegungen sowohl die Anwohnerinnen und Anwohner in Kirchsteinbek als auch die gesamte Kommunalpolitik einbezogen werden.“

Wie groß ist die Parkplatznot wirklich? Zur Feierabendzeit und an Wochenenden würden Autofahrer jeden freien Meter nutzen, um ihr Fahrzeug irgendwie parken zu können. Das berichten jedenfalls Anwohner. Dabei werde kreuz und quer geparkt, häufig entgegen jeglicher Verkehrsvorschriften. Fußwege werden blockiert, Straßen dadurch so verengt, dass Rettungsfahrzeuge kaum noch durchkommen können.

Bezirksamtschef Neubauer spricht Parkplatz-Machtwort

„Wir haben in einigen Straßen zunehmend Mühe mit den großen Löschfahrzeugen durchzukommen“, sagt ein Retter der örtlichen Feuerwehr zur MOPO. Tatsächlich hat sich die Einwohnerdichte in Kirchsteinbek in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Durch Neubauten fielen zudem viele Parkplätze weg.

Wegen der eingeschränkten Parkzeit wird der Marktplatz am Tage kaum genutzt. C: RÜGA Wegen der eingeschränkten Parkzeit wird der Marktplatz am Tage kaum genutzt. Dafür parken die Autofahrer in der Spielstraße.

Auf dem weitestgehend ungenutzten Marktplatz wurden bislang lediglich 13 Parkplätze freigegeben – mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden. Kritik gab es deshalb zunächst von der CDU. Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) machte sich daraufhin selbst ein Bild vor Ort. Vor knapp einem Monat kündigte er den Umbau bis Sommer an. Sein Plan: 28 neue Parkplätze sollen dort geschaffen, die zeitliche Begrenzung angepasst werden. Neubauer: „Wir wollen hier aber keine Dauerparker.“ Irgendwann soll hier ein neues Gebäude für die örtliche Freiwillige Feuerwehr entstehen.

Grüne haben in Billstedt andere Pläne

Doch kurz nach dem Termin mit Neubauer gab es Ärger. Einige Anwohner liefen Sturm gegen die Pläne. Seither wird der Bezirksausschuss mit Beschwerden überhäuft. Der Tenor: Die Anwohner hätten lieber eine andere Nutzungsmöglichkeit für den Marktplatz. Man fühle sich übergangen.

Bezirksamtschef Ralf Neubauer (re) und Bezirkspolitiker Thaddäus Zoltkowski (beide SPD) sorgten für weiteren Parkraum auf dem Marktplatz. RUEGA Bezirksamtschef Ralf Neubauer (re) und Bezirkspolitiker Thaddäus Zoltkowski (beide SPD) sorgten für weiteren Parkraum auf dem Marktplatz.

Neubauer hat nach Ostern zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen. Dahlgaard: Der Bau einer Zentrale für die Freiwillige Feuerwehr bietet die Möglichkeit, „die gesamte Gestaltung und Nutzung des Marktplatzes neu zu überdenken“.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Verkehrssenator kündigt weiteren Parkplatz-Abbau an

Die Grünen-Vorschläge reichen von Begegnungsstätten über kulturelle Veranstaltungen und sogar ein Open-Air-Kino. Auch einen Wochenmarkt oder eine Begrünung und Sitzbänke bringen sie ins Spiel. Bänke gibt es dort seit Jahren – sie gammeln vor sich hin.

SPD verwundert über grünes Veto

Das plötzliche Interesse der Grünen an dem Marktplatz sorgt für Verwunderung beim Koalitionspartner. Thaddäus Zoltkowski (SPD), Abgeordneter der Bezirksversammlung, sagt auf MOPO-Nachfrage, dass sich in den vergangenen neun Jahren keine Partei um die Nutzung des Marktplatzes gekümmert habe. Die Etablierung eines Wochenmarktes sei an mangelnder Kundschaft gescheitert.

Am Abend ist jeder freie Meter – auch auf dem Marktplatz und in der Spielstraße zugeparkt. RUEGA Am Abend ist jeder freie Meter – auch auf dem Marktplatz und in der Spielstraße zugeparkt.

Am kommenden Dienstag (18 Uhr) ist der Marktplatz Thema in der Bezirksversammlung. Zoff ist garantiert.