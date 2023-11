Moderator verlässt legendäre NDR-Show nach nur einem Jahr – das steckt dahinter

Abschied nach nur einem Jahr: Johannes Wimmer hört als Moderator der „NDR Talk Show“ auf. Seine Arbeit habe ihm große Freude bereitet, gibt er bekannt – jedoch möchte er lieber einer anderen Passion nachgehen.

Am Freitag führt Wimmer das letzte Mal, an der Seite von Bettina Tietjen, durch die Sendung im NDR Fernsehen, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Montag mitteilte. Der Autor, Mediziner und Moderator hatte erst im September 2022 die Nachfolge von Jörg Pilawa als Gastgeber der TV-Talksendung angetreten. Wer auf Wimmer folgt, machte der NDR noch nicht bekannt.

Moderator Johannes Wimmer hört bei der „NDR Talk Show“ auf

Zu den Gründen seines Abschieds hieß es von dem Moderator in der Mitteilung: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“ Wimmer ist TV-Zuschauern aus der Vergangenheit aus Formaten wie „Visite“ bekannt.

Johannes Wimmer (r.) moderiert seit einem Jahr im Duo mit Moderatoren-Kollegin Bettina Tietjen die „NDR Talk Show“. Am 17. November wird er die Sendung zum letzten Mal moderieren. (Archivbild) picture alliance/dpa/Georg Wendt Johannes Wimmer (r.) moderiert seit einem Jahr im Duo mit Moderatoren-Kollegin Bettina Tietjen die „NDR Talk Show“. Am 17. November wird er die Sendung zum letzten Mal moderieren. (Archivbild)

Das könnte Sie auch interessieren: Neue „Tagesthemen“-Frau Wellmer verrät: Das finde ich an der ZDF-Konkurrenz besser

Die Sendung „NDR Talk Show“ wird abwechselnd von Tietjen/Wimmer und dem Duo Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert. Von Radio Bremen gibt es zudem die Talkshow „3 nach 9“ mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo. In einem gemeinsamen Best of der beiden Formate sollen alle Moderatoren noch einmal am 29. Dezember zu sehen sein. (dpa/mp)