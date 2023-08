Jetzt ging es plötzlich ganz schnell: Vergangene Woche berichtete die MOPO, dass offenbar noch kein einziger grüner Pfeil nur für Fahrradfahrer in Hamburg stand. Das änderte sich im Eiltempo – und gleichzeitig wurde klar, an welcher Lappalie es bisher gehakt hatte.

„Die grünen Pfeil-Schilder am Berner Heerweg/Neusurenland sowie Boltenhagener Straße/Scharbeutzer Straße wurden soeben montiert“, so ein Sprecher der Hamburg Verkehrsanlagen am Donnerstagmittag zur MOPO. Das städtische Unternehmen ist für alle Ampeln zuständig. Damit gibt es nun endlich zwei Exemplare dieses Verkehrszeichens für Radler, eins in Farmsen-Berne und eins in Rahlstedt.

Grüne Pfeile in Hamburg: Verkehrsdirektion ordnete die Aufstellung an

Zuvor hatte es um die grünen Pfeile ordentlich Verwirrung gegeben: Laut Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hatte die Verkehrsdirektion der Polizei bereits angeordnet, je einen Pfeil in Farmsen-Berne und einen in Rahlstedt aufzustellen. Bislang standen die beiden aber nicht.

Auch an der Kreuzung Boltenhagener Straße / Scharbeutzer Straße wurde das Verkehrszeichen montiert. Ruediger Gaertner Auch an der Kreuzung Boltenhagener Straße / Scharbeutzer Straße wurde das Verkehrszeichen montiert.

Da dem Bezirk Wandsbek im Fall Berner Heerweg/ Neusurenland gar keine Anordnung vorlag, kamen sogar Zweifel auf, ob die Verkehrsdirektion die Aufstellung tatsächlich beauftragt hatte. Die übergeordnete Innenbehörde forschte nach – und bestätigte, dass die Anordnung erfolgt war. Die Senatsantwort war korrekt.

Die Krux lag in der Zuständigkeit: Die Hamburger Verkehrsanlagen waren nicht vom Bezirk, sondern direkt vom Landesbetrieb Straßen beauftragt worden, das Schild aufzustellen. Nur wenige Tage nach dem MOPO-Bericht wurde der Pfeil angebracht.

Den grünen Pfeil für Radler gibt es seit November 2021. Er erlaubt Radlern, trotz roter Ampel rechts abzubiegen. Vorher müssen sie allerdings abbremsen und einmal stoppen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) und Linke hatten kritisiert, dass der Ausbau dieser Pfeile für Radler in Hamburg kaum vorangehe.