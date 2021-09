Nach MOPO-Bericht: Mit Blenden gegen Mäuseplage in Bäckerei

St. Georg –

Unmittelbar nach Ladenschluss tanzen sie bei „Nur Hier“ an der Langen Reihe auf den Tischen – die frechen Mäuse von St. Georg. Nun hat die Chefin der Bäckerei-Filiale das Schaufenster mit Blenden versehen.

Anwohner hatten das Treiben der Nager in der Bäckerei abends beobachtet und ein Video gemacht. MOPO-Reporter konfrontierten die Betreiberin mit den Zuständen in ihrem Geschäft. Die Frau, die nach eigenen Angaben den Laden erst am 1. November übernommen hatte, kündigte an, konsequent gegen die Mäuseplage vorzugehen und den Kammerjäger zu engagieren.

Die Bäckerei-Filiale „Nur Hier“ an der Langen Reihe. Patrick Sun Foto:

Doch stattdessen hat sie jetzt die Schaufenster mit Blenden versehen – offenbar, damit keiner die Mäuse mehr sehen kann.

Mäusealarm in Bäckerei in St. Georg: Nun gibt es Sichtblenden

Auf dem Video war zu sehen, wie eine Maus über leere große Körbe huscht. In diese Körbe werden am nächsten Morgen die frischen Brötchen geschüttet. Das Problem: Mäuse hinterlassen dauernd kleine Mengen Kot. Und durch diesen Kot können diverse Krankheiten übertragen werden. Deswegen müssen Mäuse, laut Bezirksamt Mitte, vor allem in Gastwirtschaften und Bäckereien konsequent bekämpft werden.