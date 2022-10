Nach monatelanger Sperrung: Der Weg zur Elbe ist wieder frei!

Aufatmen für Hamburgs Autofahrer: Knapp vier Monate haben die Straßenbauarbeiten an der Kaistraße in Ottensen gedauert, nun sind diese abgeschlossen. Alle Einschränkungen sind damit wieder aufgehoben und das – für Hamburg ungewöhnlich – sogar früher als geplant. Der Weg an die Elbe ist nun wieder frei.

Dei Baumaßnahme zwischen der Klopstockstraße und der Großen Elbstraße sollte eigentlich bis November dauern. Aufgrund der Zusammenlegung von Bauphasen sei jedoch Zeit gespart und die Grundinstandsetzung der Straße schneller durchgeführt worden, teilte das Bezirksamt Altona am Dienstag mit.

Sperrung der Kaistraße wird für Autos aufgehoben

Vom 13. Juni bis zum 8. Oktober wurden die Fahrbahn und die Nebenflächen saniert sowie die Bushaltestellen in der Kaistraße erneuert. Auch der Einmündungsbereich Große Elbstraße/Neumühlen wurden angepasst und instandgesetzt.

Während der Bauzeit wurde die Kaistraße sonntags aufgrund des Fischmarkts für Fahrzeuge im Blockverkehr geöffnet. Auch im Rahmen von Großveranstaltungen wie dem Schlagermove oder dem Triathlon wurde ein Durchgangsverkehr ermöglicht.

Die Gesamtmaßnahme wurde zum Teil durch Mittel des Erhaltungsmanagement Straße finanziert. Insgesamt wurden für die Baukosten rund 1,07 Millionen Euro veranschlagt. (mp)