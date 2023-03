Die Schaufenster sind bereits zugeklebt. Kleidung gibt es hier nur noch im Erdgeschoss und im ersten Stock, alle anderen Etagen sind leer. Und vor der Tür steht ein Schild, das den Abschied ankündigt: Das Haus in der Mönckebergstraße 9 wird abgerissen. Am kommenden Samstag ist bereits der letzte Tag – nach fast 110 Jahren. Was an der Stelle jetzt geplant ist? Das lesen Sie mit MOPO+

Die Schaufenster sind bereits zugeklebt. Kleidung gibt es hier nur noch im Erdgeschoss und im ersten Stock, alle anderen Etagen sind leer. Und vor der Tür steht ein Schild, das den Abschied ankündigt. Textilriese C&A schließt sein Haus in der Mönckebergstraße 9. Es wird abgerissen. Am kommenden Samstag ist bereits der letzte Tag – nach fast 110 Jahren.

Die Kette verabschiedet sich ganz leise von dem traditionsreichen Standort. „Wir danken euch herzlich für die tolle Zeit und möchten euch darüber informieren, dass wir diese Filiale leider schließen werden“, ist auf einem kleinen Schild vor dem Eingang zu lesen.

Hamburg: C&A an der Mönckebergstraße schließt

Gründe für den Abriss: In dem Gebäude besteht hoher Sanierungsbedarf, es gibt Brandschutzmängel und es bestand der Verdacht, dass das Haus mit Asbest belastet sein könnte – was sich allerdings nicht bestätigte.

Auf diesem Schild vor der Tür verabschiedet sich C&A von den Kunden. Florian Quandt Auf diesem Schild vor der Tür verabschiedet sich C&A von den Kunden.

Damit verschwindet ein Traditionshaus aus der Mönckebergstraße 9, das hier mehr als 100 Jahre seinen Standort hatte. Am 8. März 1913 wurde die Eröffnung gefeiert, als „Spezialhaus für Damen-, Backfisch- und Kinder- Confection“, wie es auf einem Werbeplakat damals hieß. Das um die Jahrhundertwende gebaute Haus wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. In den 50er Jahren hatten die Beschäftigten die Anweisung, die Kundenzahl in manchen Bereichen auf 20 zu reduzieren, weil sonst Einsturzgefahr bestand. 1964 wurde das Haus abgerissen und durch den heutigen Bau ersetzt.

„C&A“ an der Mönckebergstraße 9, kurz vor seiner Schließung. Florian Quandt Die Filiale von C&A in der Mönckebergstraße schließt Ende der Woche.

Eigentümer des Gebäudes ist das Unternehmen „Redevco Services Deutschland GmbH“, das ebenso wie C&A zur Cofra-Holding gehört, in der die C&A-Eigentümerfamilie Brenninkmeijer ihre Geschäfte organisiert. „Redevco“ will an dem Standort nun ein klimaneutrales Gebäude mit gemischter Nutzung errichten.

Die Etagen zwei bis acht sind für eine Hotelnutzung vorgesehen, Hotelbetreiber ist die Schweizer SV Group. Geplant ist ein Boutique-Hotel der Marke „Hyatt Centric“ mit 185 Zimmern und Suiten. Außerdem sind möblierte Studios für längere Aufenthalte vorgesehen.

Hamburger City: So soll das neue C&A-Gebäude aussehen. Sergison-Bates-Architects Hamburger City: So soll das neue Gebäude in der Mönckebergstraße 10 aussehen.

Im Untergeschoss, sowie im Erd- und ersten Obergeschoss sind Gastronomie sowie Einzelhandelsflächen geplant. Der Beginn der Abrissarbeiten ist für den Sommer 2022 geplant, der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Derzeit wartet „Redevco“ noch auf die Genehmigung der Bauvoranfrage. Der Neubau soll im Jahr 2025 fertig sein.

Und was ist mit C&A? Dass der Textilriese in den Neubau zieht, gilt als unwahrscheinlich. Platz gäbe es an der Mönckebergstraße an anderer Stelle – das ehemalige Karstadt Sports steht seit Oktober 2020 leer. Ob C&A in den Neubau oder in das leerstehende Gebäude des Sport-Kaufhauses zieht, darauf antwortete die Pressestelle des Unternehmens auf MOPO-Anfrage nicht. Stattdessen hieß es, dass C&A mit dem Eigentümer des Einkaufszentrums „Westfield Überseequartier“ in Kontakt stehe – ein XXL-Shoppingtempel, der im Herbst 2023 in der HafenCity fertiggestellt werden soll.

Nach der Schließung der C&A-Filiale in der Mönckebergstraße wird das Unternehmen nur noch mit neun Niederlassungen in Hamburg vertreten sein.