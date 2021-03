Nach Köln, Berlin und München: Scooter-Anbieter verleiht E-Mopeds in Hamburg

Bei E-Rollern scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite sind sie ein wichtiger Schritt für eine klimaneutrale Mobilität auf der anderen Seite werden sie von den Benutzern auch gerne mal mitten auf den Bürgersteigen abgestellt oder ins nächste Gebüsch geworfen. Zumindest letzteres ist mit E-Mopeds nicht mehr möglich, die ab sofort ebenfalls auf Hamburgs Straßen unterwegs sind.

Die Firma „Tier“ erweitert ihren Service in Hamburg um E-Mopeds. Die Fahrzeuge, die bereits in Berlin, Köln und München unterwegs sind, stünden ab sofort im gesamten Geschäftsgebiet zur Verfügung, teilte das Berliner Unternehmen am Donnerstag mit. Wie die E-Scooter könnten auch die E-Mopeds über die „Tier“-App ausgeliehen werden.

Auch in Hamburg: Tier startet Verleih von E-Mopeds

„Wir freuen uns sehr, unser Angebot in Hamburg pünktlich zum Frühlingsbeginn auszubauen und unseren E-Moped-Service anzubieten“, sagt Markus Ries, Regional Manager Norddeutschland bei „Tier“.



„Unsere Kunden können ab sofort mit den neuen E-Mopeds genauso nachhaltig und abgasfrei unterwegs sein wie mit unseren E-Scootern und auch etwas längere Strecken in Hamburg problemlos zurücklegen, ohne auf ein Auto zurückgreifen zu müssen.”

E-Mopeds in Hamburg: „Auch für längere Strecken geeignet“

Seit Donnerstag sind zunächst 100 Mopeds in Hamburg zu finden. Die Anzahl soll in nächster Zeit kontinuierlich erhöht und die Flottenstärke über das Frühjahr und den Sommer hinweg weiter ausgebaut werden, so das Unternehmen. Die Mopeds seien insbesondere an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt zu finden.

Das Geschäftsgebiet erstrecke sich wie auch bei den E-Rollern von Niendorf im Norden über die HafenCity im Süden bis hin zu Ottensen im Westen und Wandsbek im Osten der Stadt. (alu)