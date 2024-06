Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn vor Ihnen jemand einen Herzinfarkt erleidet und umkippt? Sehr viele Menschen würden diese Frage mit „Nein“ beantworten. Das Fatale: Die Reaktion der Umstehenden kann lebensentscheidend sein. Der Arzt Dr. Martin Buchholz hat sich deshalb Großes vorgenommen: Er will Hamburg zur Herzretter-Stadt und alle Bürger zu Lebensrettern machen. Bei den Kindern fängt er an.