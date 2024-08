Es waren horrende Heizkostenabrechnungen, die die Mieter in Mümmelmannsberg und in einer Neubausiedlung in Pinneberg Ende 2023 aus dem Briefkasten holten: 6000 Euro, 7000 Euro sollte für Fernwärme nachgezahlt werden, bei einem Haushalt wurden sogar um die 12.000 Euro gefordert. Beide Hausverwaltungen, darunter die städtische SAGA, legten daraufhin Widerspruch beim Energieversorger Getec ein. Was ist seitdem passiert? Es gibt viel Kritik – und eine Klage.