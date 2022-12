Für seine gemütlichen Bars, Kneipen und Cafés ist Ottensen schon lange bekannt. Für die höherpreisige Küche eigentlich nicht. Eine Ausnahme ist die „Goldene Gans“ in der Rothestraße, in der man „gehobene Bistroküche“ bekommt. Inhaber Christoph Lamers war schon immer passionierter Gastronom. Bald übernimmt er das zweite Kult-Lokal im Stadtteil und will damit „das Wohnzimmer“ der Ottenser vor dem Ende bewahren.

Für seine gemütlichen Bars, Kneipen und Cafés ist Ottensen schon lange bekannt. Für die höherpreisige Küche eigentlich nicht. Eine Ausnahme ist die „Goldene Gans“ in der Rothestraße, in der man „gehobene Bistroküche“ bekommt. Inhaber Christoph Lamers war schon immer passionierter Gastronom. Bald übernimmt er das zweite Kult-Lokal im Stadtteil und will damit „das Wohnzimmer“ der Ottenser vor dem Ende bewahren.

Christoph Lamers hat das hinter sich, was man eine geradlinige Karriere nennt. Direkt nach der Schule begann er seine Ausbildung zum Konditor und zum Koch im Blankeneser Golfclub Falkenstein und im Restaurant „Rialto“ bei der Stadthausbrücke. Anschließend arbeitete er in vielen kleineren Restaurants, sammelte unter anderem Erfahrung in Zusammenarbeit mit einem französischen Koch, der ihn „so richtig triezte“.

2017 übernahm er dann sein erstes eigenes Restaurant: die „Goldene Gans“ in Ottensen. Hier bekommt man so außergewöhnliche Kreationen wie „Rote Bete-Kokos-Schaum-Suppe mit Lachs-Koriander-Bonbon“ oder „Geflämmte Jakobsmuschel mit Granatapfel-Shiso-Schaum“. Seit 2020 betreibt Christoph Lamers gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Nils Hopfgarten auch das „Quellental“ in Neugraben.

Neuer Inhaber will den „Brasserie“-Charme erhalten

„Über Umwege“ habe er davon gehört, dass die Inhaber der Ottenser „Brasserie La Provence“ in der Eulenstraße ihr Restaurant abgeben wollen – und „zügig eine Entscheidung gefällt“. „Die Brasserie ist einfach einzigartig. Sie ist wie ein Wohnzimmer für den Stadtteil. Ich musste dafür sorgen, dass das Konzept erhalten bleibt“, sagt Christoph Lamers im Gespräch mit der MOPO.

Und so unterschrieb der 36-Jährige einen Mietvertrag für die „Brasserie“. Am 1. April wird er das Lokal übernehmen. Der vorige Inhaber Stefan Hippe wird ihn anfangs unterstützen. Er hatte vor einigen Wochen gegenüber der MOPO betont, dass es sich nicht um eine „feindliche Übernahme“ handele, sondern er das Lokal in vertrauensvolle Hände gebe. Grundkonzept und Team des siebenmal besten französischen Restaurants Hamburgs sollen gleich bleiben – nur hier und da will Christoph Lamers seinen eigenen Stil einfließen lassen.

Stefan Hippe (r) und sein Geschäftspartner Boris Krivec (l) übergeben an Christoph Lamers – alles andere als eine „feindliche Übernahme“. Florian Quandt Stefan Hippe (r.) und sein Geschäftspartner Boris Krivec (l.) übergeben an Christoph Lamers – alles andere als eine „feindliche Übernahme“.

Die Gäste können diesen Stil am 1. und 2. April erstmals kennenlernen. Der neue Besitzer schraubt noch an seinem Menü für die beiden Tage, an denen er sich auch Zeit nehmen möchte, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu beantworten.

Große Unterstützung in seinem fordernden Gastro-Job bekommt Christoph Lamers von seiner Familie mit zwei Kleinkindern. Die sorgen nicht nur für „Action“, sondern auch für Halt und Stabilität. Das ist wichtig – denn er sieht seinen Beruf als Lebensaufgabe. „Etwas anderes möchte ich nicht machen. Umso mehr freue ich mich auf die neue, spannende Zeit in der Brasserie“, sagt der 36-Jährige.