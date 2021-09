Nach gewaltsamen Ausschreitungen: Demo in Hamburg für freie Wahlen in Belarus

In Hamburg haben am Dienstagabend etwa 25 Personen friedlich für freie Wahlen in Belarus demonstriert. Hintergrund sind die gewaltsamen Ausschreitungen in dem osteuropäischen Staat, die die jüngste Präsidentschaftswahl begleiteten, die von Manipulationsvorwürfen überschattet wurde.

„Das belarussische Volk kämpft für Demokratie und Freiheit“, erklärte eine Demo-Teilnehmerin am Dienstag gegenüber der MOPO. „Leute aus Belarus, die in Hamburg leben, versammeln sich heute, um Aufmerksamkeit der deutschen und europäischen Gesellschaft darauf zu lenken. Das ist das einzige, das wir aus Deutschland heraus tun können.“

Demo in Hamburg für freie Wahlen in Belarus

Die Demonstranten versammelten sich gegen 18 Uhr am Rathausmarkt in Hamburg und zogen anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Vor dem Elektro-Markt Saturn sollte es gegen 19.45 Uhr eine Abschlusskundgebung geben. Die Lage sei friedlich und die Hygienemaßnahmen würden eingehalten, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend zur MOPO. Es gebe keine Probleme.

Hintergrund des Protests sind die Ausschreitungen in Belarus (Weißrussland) am Rande der dortige Präsidentschaftswahlen. Nach der von Manipulationen überschatteten Wahl gingen die Behörden brutal gegen Demonstranten und Kritiker vor, etliche Menschen wurden verletzt, Oppositionelle mussten fliehen. Ungeachtet der Proteste hat die Wahlkommission Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. (skö)