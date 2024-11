Der 1. November wurde in der Immobilienbranche mit großer Spannung erwartet: Es war der Stichtag für die Abgabe von Geboten für den halbfertigen „Elbtower“ an den Elbbrücken. Insolvenzverwalter Torsten Martini, der nach dem Zusammenbruch des Immobilienimperiums von René Benko Dutzende Gebäude anbietet, hatte noch vor Kurzem von einer Handvoll Interessenten aus dem In- und Ausland gesprochen. Nach MOPO-Informationen aber hat wohl bisher nur ein einziger Investor ein seriöses Gebot abgegeben: der Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken. Wie geht es nun weiter?