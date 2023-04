Ein ohrenbetäubender Knall hatte im Dezember 2021 ganz Ottensen in Alarmbereitschaft versetzt. Das Haus Nummer 13 in der Winterstraße war nach der Explosion einer Gasflasche völlig zerstört worden. Jetzt wird das Gebäude abgerissen.

Seit vergangener Woche kreist der Bagger in der Winterstraße 13 oder in dem, was von dem schönen, alten Haus übrig geblieben ist. Und das ist nicht viel. Fast die ganze Fassade war bei der Explosion zerstört worden. Auch im Inneren blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Zwei Menschen wurden damals verletzt, einer von ihnen schwer.

Ottensen: Bei der Explosion im Dezember 2021 wurde die komplette Fassade abgesprengt. Florian Quandt Ottensen: Bei der Explosion im Dezember 2021 wurde die komplette Fassade abgesprengt.

Dann passierte erstmal nichts mehr. Das Haus wurde mit Balken stabilisiert, um einen Einsturz zu verhindern. Gegen den jungen Mieter (22), der im Keller des Hauses unvorsichtig mit einer Propangasflasche herum hantiert und so die Explosion ausgelöst haben soll, wurde im Oktober vergangenen Jahres ein Strafbefehl erlassen.

Hamburg: Was wird in der Winterstraße 13 in Ottensen gebaut?

Laut eines Behördensprechers wurde der Abriss der Ruine am 18. Januar vom Bezirk Altona genehmigt. Weitere drei Monate vergingen, bis nun die Arbeiten begonnen haben. Nach Auskunft der Baufirma, die den Abbruch koordiniert, ist von dem Haus nichts mehr zu retten. Das Gebäude werde komplett abgetragen. Nur der Keller soll stehen bleiben.

Was danach passiert, ist noch unklar. Wie wird das neue Haus aussehen? Wie viele Etagen wird es haben? Wie der Bezirkssprecher mitteilte, ist am 24. März eine Baugenehmigung für den Wiederaufbau gestellt worden. Diese befinde sich aktuell noch in der Prüfung. Erst danach könne man mehr sagen.