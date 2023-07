Vom Kripo-Beamten zum Künstler: Der Hamburger Klaus Lang hat einen ziemlichen Karriere-Wechsel hingelegt. Früher jagte er Schwerverbrecher, heute sammelt er Müll aus der Elbe und fertigt daraus Deko. Der MOPO hat er nicht nur seine besonderen Kreationen gezeigt, sondern auch erzählt, welches Ereignis im Polizei-Alltag ihn zu seiner neuen Arbeit inspiriert hat.

Der dunkle Kellerraum im Eimsbütteler Heußweg ist klein, eng und staubig. Kaum zu glauben, dass Klaus Lang in dieser Werkstatt Tag für Tag Kunstwerke erschafft – und was für welche. Neben ihm stehen ein Holzboot mit Hamburg-Flagge, ein hübsch verzierter Spiegel und zahllose farbenfrohe Leuchtobjekte.

So kam der Ex-Kripo-Beamte Klaus Lang zum Upcycling

Das Besondere daran: Gäbe es Klaus Lang nicht, würden deren Einzelteile wahrscheinlich immer noch in der Elbe herumschwimmen. „Ich gehe bei Ebbe ans Wasser und sammle alte Türgriffe, Kacheln, Messingrohre und was mir sonst so in die Finger kommt. Einmal habe ich sogar eine Nähmaschine rausgefischt“, erklärt der 82-Jährige. „Ich klopfe den ganzen Schmutz ab, schleife die Objekte und überlege, was ich Schönes daraus machen könnte.“

So sehen die Teile aus, wenn Klaus lang sie aus der Elbe fischt. Meist weiß er selbst gar nicht, was das früher einmal war, bevor er es säubert.

Die Idee für sein Projekt kam Klaus Lang vor seiner Pensionierung. Da jagte er als Kriminalpolizist Verbrecher. „Eines Tages mussten wir mithilfe der Feuerwehr die Elbe mit Metalldetektoren nach einer Tatwaffe absuchen“, erzählt Klaus Lang. „Das Messer konnten wir trotz aller Bemühungen nicht finden – dafür aber jede Menge Müll.“

Dieses Schiff will Klaus Lang für 80 Euro verkaufen.

Aus Umweltschutzgründen, vor allem aber zum Spaß startete Klaus Lang mit dem Upcycling. „Von so einem Elbe-Besuch bringe ich immer einen ganzen Anhänger mit. Ein Auto reicht da nicht aus“, sagt der Pensionär. Anschließend stehen die Objekte teilweise jahrelang in seinem Regal, bis ihm eine zündende Idee kommt.

An diesen beiden Deko-Objekten arbeitet Klaus Lang gerade. Sie sind witterungsbeständig und eignen sich für den Garten.

Für seine Deko-Elemente arbeitet er viel mit Acrylglas, das er auch ansprüht und verziert. Das kommt gut an: Der 82-Jährige ist regelmäßig auf Ausstellungen in ganz Norddeutschland zu Gast und verkauft seine Objekte. So ein großes Stück kann da schon mal 200 Euro kosten. Das Holzschiff will er für 80 Euro verkaufen. Als nächstes kann man seine Stücke über Pfingsten auf der Festung „Grauerort“ bei Stade bewundern.

Auch wenn die Polizisten das Messer damals nicht finden konnten, konnte der Täter übrigens verurteilt werden. „Später habe ich ein anderes Messer gefunden, das bestimmt viel älter war“, sagt Klaus Lang. „Das habe ich zu etwas neuem verarbeitet.“