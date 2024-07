Nach erfolgreichem Hamburg-Auftakt: Zweites Pur-Konzert abgesagt

Erst am Samstag feierte die Band Pur auf dem Stadtpark Open Air das Hamburg-Debüt ihrer aktuellen Tour – das Publikum blieb begeistert zurück. Ein zweites ausverkauftes Konzert sollte am Sonntagabend folgen. Doch wie die Band nun bekannt gibt, muss der Auftritt leider abgesagt werden.

Mit ihren mitreißenden Hits und bester Laune entführten Pur am Samstagabend die Hamburger noch ins „Abenteuerland“ – doch für Sonntag wird das wohl ausbleiben. „Ihr Lieben, leider müssen wir das heutige Konzert in Hamburg schweren Herzens absagen!“, gibt die Band Sonntagmittag auf Facebook bekannt.

Band hat mit grippalem Infekt zu kämpfen

Bereits am Sonnabend habe die Hälfte der Band mit einem grippalen Infekt zu kämpfen gehabt – Fieber inklusive. „Wir wollten unbedingt durchziehen und mit Euch feiern!“, lautet es weiter im Statement. Doch das hat jetzt Konsequenzen: Der Infekt schlägt Sänger Hartmut Engler nun „so massiv auf Stimme und Kreislauf, dass der Arzt ihm die körperliche Anstrengung einer über Zwei-stündigen Live-Show verbietet.“

Die Band bittet um etwas Zeit, um zu klären, was nun mit den Tickets des ausverkauften Konzerts geschieht und ob der Auftritt nachgeholt werden könnte. „Wir klären diese Dinge so rasch wie möglich und geben dann Euch Bescheid“, so das Versprechen. Wie der Veranstalter FKP Scorpio bekannt gibt, dürfen Fans aber wohl aufatmen: „Ein Nachholtermin ist in Arbeit und wird in Kürze bekanntgegeben.“ Die Tickets behielten solange ihre Gültigkeit.(mp)