„Aufgeregt?“, fragt Noel Tagoe einen Mann im Anzug. Sie schauen sich an, dann schiebt der 34-Jährige hinterher: „Keine Sorge, wir rocken das zusammen!“ Der Mann im Anzug heiratet an diesem Tag und hat Tagoe als DJ für die Party gebucht. Der hat sich in den vergangenen Jahren in der Szene als „DJ Classic“ einen Namen gemacht. Dass er mal mit Musik sein Geld verdienen würde, daran glaubte der Mann mit den weißen Sneaker, aufgeknöpften Hemd und Sonnenbrille lange nicht. Wie ihm geht es vielen Hamburgern. Sie sind unglücklich in ihren Berufen, doch ein Neuanfang ist schwer …