Der Dornröschen-Schlaf ist zu Ende: Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wird der Hamburger Hafen in diesem Sommer erstmals wieder zur Party-Fläche. Bei den Hamburg Cruise Days vom 19. bis 21. August geben sich fünf Kreuzfahrtschiffe die Ehre. Auch an Land wird ordentlich gefeiert. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Werden die Cruise Days 2022 genau so gefeiert wie vor der Pandemie?

Nein. In diesem Jahr heißt das Event „Hamburg Cruise Days pur“. Sowohl die Fläche als auch das Programm sind kleiner als sonst. „Wir konzentrieren uns auf der Wesentliche“, erklärt Veranstalter Uwe Bergmann. Hintergrund ist auch, dass die Entscheidung für die Cruise Days erst im März kurzfristig gefallen ist. Normalerweise dauert es anderthalb Jahre, die maritime Party vorzubereiten.

Welche Schiffe kommen?

Insgesamt kommen in diesem Jahr nur fünf Kreuzfahrtschiffe zu den Cruise Days. Stargast der Party ist die „Queen Mary 2“. Das Lieblingsschiff der Hamburger war zuletzt 2015 bei den Cruise Days zu sehen. Außerdem kommen die „Aida Prima“, die „Aida Sol“ die MSC „Magnifica“ sowie die MS „Otto Sverdrup“ der Reederei Hurtigruten. „An alte Cruise Days Rekorde kommen wir damit nicht heran“, so Uwe Bergmann. Es gehe diesmal darum, ein Zeichen zu setzen.

Wo findet das Landprogramm statt?

Die Eventfläche mit Budenzauber und Info-Ständen beginnt in diesem Jahr auf dem alten Landungsbrückenvorplatz und erstreckt sich über die Flutschutzmauer und neue Treppenanlage bis hin zur Kehrwiederspitze. Dabei wird es drei sogenannte Veranstaltungszellen geben, um im Fall einer neuen Corona-Welle flexibel reagieren und Zugangskontrollen durchführen zu können.

Was passiert auf dem Wasser?

Am Freitagabend ist die „Queen Mary 2“ Protagonistin des sogenannten Light-up. Dabei taucht der Lichtkünstler Michael Batz den Hafen in ein blaues Licht. Zahlreiche Gebäude an der Elbe und in der City werden dabei mit Leuchtinstallationen versehen. Mit Blick auf den Krieg in Osteuropa will Batz ein Gebäude auch blau-gelb erstrahlen lassen, in den Farben der Ukraine.

Höhepunkt des Wochenendes wird die Begegnung der „Aida Prima“ mit der MSC „Magnifica“ am Samstagabend, wenn es dunkel wird, vor der Elbphilharmonie sein. Sie ersetzt die sonst übliche, traditionelle Parade der Kreuzfahrtschiffe. Sonntag ist der Familientag. Er endet mit dem Auslaufen der „Aida Sol“ und der MSC „Magnifica“ gegen 18 Uhr.

Wird es ein Feuerwerk geben?

Das wollte Veranstalter Uwe Bergmann noch nicht verraten. Nur so viel: „Um 22.45 Uhr wird es laut im Hafen!“

Wie viele Besucher werden erwartet?

Die Veranstalter rechnen mit 120.000 Besuchern.

Rechnen die Veranstalter wieder mit Protesten von Umweltschützern wie zuletzt 2019?

„Das können wir nicht vorhersehen“, sagt Uwe Bergmann. „Die Umweltorganisationen sind herzlich eingeladen, sich bei den Cruise Days mit einem eigenen Stand zu präsentieren.“ Bergmann verweist auf die Entwicklungen in der Kreuzfahrtbranche, die Schiffe immer mehr auf Nachhaltigkeit umzurüsten.

Aida-Sprecherin Nadine Maraschi verspricht: „Die ,Aida Sol‘ wird während der Cruise Days ausschließlich mit Landstrom versorgt.“ Die „Aida Nova“ werde demnächst mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet. 2030 werde Aida Cruises das erste emissionsfreie Schiff auf den Markt bringen. Bis 2040 sollten alle Schiffe der Reederei emissionsfrei sein.

Wann sind die nächsten Cruise Days?

Normalerweise finden die Hamburg Cruise Days alle zwei Jahre statt. Wegen der Pandemie wurden sie vergangenes Jahr auf 2022 verschoben, bleiben aber ansonsten bei den ungeraden Jahreszahlen. Die nächsten Cruise Days finden vom 8. bis 10. September 2023 statt. (ng)