Die Kult-Bar „Saal II“ am Schulterblatt 83 (Sternschanze) hat Ende September für immer geschlossen. Fans trauerten im Internet um ihre geliebte Kneipe. Nun hat die Hamburger Köchin Zora Klipp die Räumlichkeiten übernommen. Die 32-Jährige hat der MOPO verraten, was sie und ihre Geschwister dort Besonderes planen – und warum sie erstmal eine böse Überraschung erlebt haben.

„Der Zustand ist schlimmer als erwartet“, sagt Zora Klipp. „Man merkt schon, dass hier 30 Jahre eine Raucherkneipe drin war.“ Mit ihrer Schwester Ronja (29) und ihrem Bruder Oliver (39) wird die Gastronomin den ehemaligen „Saal II“ zu einem vegetarischen Restaurant mit Bar umbauen. Das „Blattgold“ soll im März eröffnen.

„Es werden dort vegane und vegetarische Gerichte aus regionalen und saisonalen Zutaten gekocht – für jeden Geldbeutel. Es soll auch einen Mittagstisch geben“, sagt Zora Klipp.

Doch bis es so weit ist, gibt es noch viel zu tun. „Die Räume sind extrem renovierungsbedürftig“, sagt sie. „In der Küche sind die Wände nass, die Fliesen sind deshalb alle runtergefallen. Jetzt haben wir dort erst mal eine Trocknungsanlage stehen.“ Die Elektrik werde neu gemacht, der Boden abgeschliffen. Es soll neue, bodentiefe Fernster und einen neuen Holztresen geben. Die Fliesenwand im Gastraum soll erhalten bleiben.

„Die Einrichtung wird modern, aber gemütlich“, so Klipp. „Mit vielen Kugelleuchten, die von der Decke hängen und Holzbänken. Wir werden auf natürliche Materialien setzen, wie Holz in verschiedenen Farben.“ Mit der Renovierung startet das Team im Januar. Im Moment hat es die Räume an die Pop-up-Weinbar „GlouGlou“ vermietet. „Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung im März“, sagt Klipp. „Die Lage ist einfach genial.“

Zora Klipp betreibt mit ihrer Schwester schon das Restaurant „Weidenkantine“ an der Weidenallee in Eimsbüttel. Außerdem wird sie dieses Jahr auf dem Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt einen Stand eröffnen. „Dort bieten wir Zimtschnecken in vier Sorten und eine Kartoffelpfanne an“, so Klipp.