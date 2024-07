Offiziell heißt sie Imam-Ali-Moschee, der Hamburger Volksmund hat sie aber längst in „Blaue Moschee“ umgetauft. Am Mittwoch hat die Bundesinnenministerin den dort ansässigen Verein „Islamisches Zentrum Hamburg“ verboten und dessen komplettes Vermögen beschlagnahmt. Das gilt auch für die „Blaue Moschee“ selbt. Das Gotteshaus ist also nach einem halben Jahrhundert aus den Händen von Islamisten befreit – aber was soll nun daraus werden? Einige gute Ideen gibt es schon.