Kein Bock auf die Enge der Stadt – das hatten in den Corona-Jahren 2020 und 2021 viele Menschen aus Hamburg und auch aus dem Umland. So dass nur wenige zuzogen und gleichzeitig viele rauszogen. Neue Zahlen des Hamburger Statistikamtes zeigen, dass sich diese Vorlieben und Pläne wieder geändert haben. Und das hat auch Folgen auf dem Wohnungsmarkt.

Jahrzehntelang zogen mehr Menschen aus Hamburg ins Umland, doch die Zahl der Stadtflüchtlinge sank kontinuierlich, bis es 2019 erstmals seit langer Zeit mehr Personen aus der Metropolregion in die Stadt gezogen hat, als rausgezogen sind. Corona hat diese Entwicklung abrupt gestoppt. In den Jahren 2020 und 2021 haben viel mehr Menschen als sonst Hamburg den Rücken gekehrt. Und es sind auch weniger aus dem Umland zugezogen. Nicht zuletzt auch, weil junge Menschen ihre Lehrstellen nicht angetreten sind und auch der Betrieb an den Universitäten nicht wie üblich lief.

Aus der Metropolregion nach Hamburg: Viele ziehen um

Diese Entwicklung ist jetzt wieder gestoppt und hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die neuesten Zahlen des Statistikamtes Nord zeigen, dass im Jahr 2022 ein großer Nachholbedarf bestand. Denn in dem Jahr sind 40.285 Menschen aus der Metropolregion nach Hamburg gezogen. Das sind doppelt so viele, wie in dem (Corona-)Jahr davor! Und auch fast 10.000 Menschen mehr, als in den früheren Nicht-Corona-Jahren.

Das hat auch Auswirkungen auf die Wohnungsnachfrage. Diese Personen brauchen alle Wohnungen. Aber es ziehen auch gleichzeitig immer Menschen raus aus Hamburg und räumen ihre Domizile. Die Zahl ändert sich allerdings von Jahr zu Jahr kaum und liegt immer so um die 25.000 bis 30.000. So dass unterm Strich zuletzt deutlich mehr Menschen rein- als rausgezogen sind.

Speckgürtel-Ziele: Pinneberg, Stormarn, Segeberg, Harburg

Die aktuell horrend hohen Neuvertragsmieten in der Stadt schrecken diese Menschen offenbar nicht. Was den Schluss nahelegt, dass es sich vor allem um junge Männer und Frauen handelt, die gut bezahlte Jobs in der Stadt antreten und wohl eher noch keine Familie haben. Bei den Menschen, die raus aufs Land ziehen, ist die Entwicklung traditionell genau umgekehrt. Nach der Familiengründung wünschen sich viele ein eigenes Haus mit Garten oder zumindest eine große Wohnung. Das alles ist im Umland deutlich bezahlbarer. Neueste Zahlen dazu gibt es im LBS-Immobilienmarktatlas.

Die Hamburger ziehen besonders gern Richtung nördlichen Speckgürtel. Vor allem in den Kreis Segeberg zieht es viele (4987), gefolgt von Stormarn (3358) und Pinneberg (3218). Dort ist die ÖPNV-Anbindung deutlich besser als im Süden und mit dem Auto muss zudem niemand durchs Nadelöl Elbtunnel oder über die Elbbrücken.

Zuzug nach Hamburg: Die meisten kommen aus Pinneberg

Im südlichen Speckgürtel ist der beliebteste Landkreis Harburg. 2948 Hamburger packten ihre Koffer und zogen dort hin. Gefolgt vom Landkreis Heidekreis (2634), dem Kreis Lüneburg (2507) und dem Kreis Stade (2061). Aus den östlichen Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern ziehen insgesamt nur etwas mehr als tausend Menschen zu.

Andersherum ist es ganz genauso: Ein Umzug nach Hamburg ist besonders bei Menschen aus Pinneberg (3019), Stormarn (2952) und Segeberg (4579) beliebt und bei denen aus Harburg (2906), Stade (2231) und Lüneburg (2700). Nur das im Wanderungssaldo 2022 halt viel mehr Leute von dort in die Stadt ziehen als umgekehrt.

Blickt man nicht auf die Umzüge aus dem direkten Umland, sondern von überall her, so sind im Jahr 2022 ebenfalls viele Menschen zugezogen. Insgesamt sind fast 40.000 Menschen mehr zugezogen als weggezogen. In den Corona-Jahren lag die Zahl sehr niedrig, weil es weniger Umzüge gab und auch durch die Corona-Maßnahmen und Grenzschließungen viel weniger Zuzüge aus dem Ausland und weniger Fluchtbewegungen.

Für die Statistik fällt vor allem der Krieg in der Ukraine ins Gewicht. In Hamburg leben laut Innenbehörde aktuell allein rund 30.000 Schutzsuchende aus der Ukraine.