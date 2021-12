Knapp 300 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Hamburg waren wegen eines falsch-positiv getesteten Besatzungsmitgliedes unter Quarantäne. Diese wurde nun durch das argentinische Gesundheitsministerium wieder aufgehoben.

Um das Ergebnis des Antigentests zu bestätigen, ordnete das argentinische Gesundheitsministerium einen PCR-Test an und ließ diesen per Hubschrauber einfliegen, wie der Reiseveranstalter Plantours mitteilte. Durch die Genauigkeit der PCR-Tests lassen sich stichhaltigere Ergebnisse erzielen sowie ein Genom-Sequenzierung ermöglichen. Da das Schiff zuvor einen Halt auf dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde hatte, war die Angst vor einer potenziellen Infektion mit der Omikron-Variante groß.

Nach der Auswertung des PCR-Tests große Erleichterung: Der Antigenschnelltest war falsch-positiv gewesen, und das argentinische Gesundheitsministerium hob die Quarantäne am Donnerstag (Ortszeit) auf, so dass die Reise weitergehen durfte. Das unter der Flagge der Bahamas fahrende Schiff Hamburg wird nun über Südgeorgien Kurs in Richtung Antarktis nehmen. (cb)

