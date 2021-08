Nach Corona-Ausbruch in Unterkunft: Jetzt werden alle Obdachlosen verlegt

Neustadt –

Nachdem in der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße 42 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und verlegt werden mussten, hat die Sozialbehörde nun obligatorische Reihentestungen an allen Standorten durchgeführt, wie ein Sprecher der MOPO bestätigte. Darunter auch im bekannten „Pik As“ an der Neustädter Straße.

„Die Klientinnen und Klienten werden entsprechend der Testergebnisse verlegt“, so Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. „Positiv getestete Menschen werden an einem Quarantänestandort isoliert untergebracht, deren Kontaktpersonen an einem separaten Standort.“

Hamburg: Corona-Tests in Obdachlosen-Heime – auch im „Pik As“

Alle, die negativ getestet wurden, bleiben aber nicht in ihren Unterkünften, sondern werden ebenfalls an separate Standorte untergebracht. „Durch diesen ‚Ringtausch‘ werden zahlreiche Verlegungen erforderlich“, so Helfrich.

Wie viele Obdachlose im „Pik As“ oder an anderen Unterkünften positiv getestet wurden, sei noch nicht abschließend zu sagen, „weil alle Ergebnisse noch nicht vorliegen“.

Die Auswertung werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Verlegung der betroffenen Personen wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten, auch die Polizei Hamburg war vor Ort.