Am Ende nützte der Widerstand der Eppendorfer nichts: Ihrer im Sommer 2020 installierten Sitzecke an der Schuhbackstraße/Ecke Erikastraße, bestehend aus einer Holzbank, drei Stühlen und einem Bistrotisch, ging es am Freitag endgültig an den Kragen. Das Bezirksamt sah darin eine Gefahr – jetzt gibt es neue Pläne.

In der vergangenen Woche wurde der unbekannte Aufsteller der Möbel von der Behörde dazu aufgefordert, bis spätestens zum Freitag, 8. April, diesen Platz zu räumen. Sollte dies nicht geschehen, drohten nach Ablauf der Frist Zwangsmaßnahmen.

Eppendorf: Bezirksamt entfernt selbstgebaute Sitzecke

Gesagt, getan: Am Freitagmorgen rückte nach MOPO-Informationen der bezirkliche Ordnungsdienst an und entfernte das Eppendorfer Eckchen. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem gemütlichen Plausch oder dem Verweilen – trotz des Protests zahlreicher Anwohner:innen, die Briefe und E-Mails an das Bezirksamt geschrieben hatten.

Dieser kleinen Sitzgruppe an der Schuhbackstraße Ecke Erikastraße wurde entfernt. Die Anwohner Ralf K. (l.), Claudia H. und Jan van D. sind sauer. Sun Diese kleinen Sitzgruppe an der Schuhbackstraße Ecke Erikastraße wurde entfernt. Die Anwohner Ralf K. (l.), Claudia H. und Jan van D. sind sauer.

Aus der Abschnittsleitung für Ordnungswidrigkeiten und Wildplakatierung hieß es als Antwort darauf allerdings, dass es sich bei der Bistroecke um eine „unerlaubte Sondernutzung des öffentlichen Grundes“ handelt. Zudem gehe von den Sitzgelegenheiten „eine Gefahr“ aus, da sie auf unbefestigtem Untergrund stünden und nicht kippsicher mit dem Boden verbunden seien. „Zudem ist die Holzbank bereits stark beschädigt und unfachmännisch repariert, sodass hier eine Verletzungsgefahr vorliegt“, so die Abteilung.

Der verantwortliche Fachbereich prüft nun allerdings, ob an dieser Stelle ein oder zwei Parkbänke aufgestellt werden können. Absolut kippsicher. (aba)