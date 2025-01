In all den Jahrzehnten, in denen ich über Verbrechen und Verbrecher aus St. Pauli berichtet habe, bin ich regelmäßig beschimpft und bedroht worden. Mehr ist nicht passiert. Mit einer Ausnahme: An einem Abend im Mai 1986 habe ich in „Charly’s Nightclub“ am Hamburger Berg auf die Nase bekommen. Und das nicht ganz grundlos, wie ich gestehen muss.