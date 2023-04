Anonymer Anrufer gibt Hinweis: Leiche in Wohnung aufgefunden

Solche Anrufe bekommt die Feuerwehr auch nicht so oft: Per Notruf wurde am Samstagnachmittag eine Leiche in einer Wohnung in Steilshoop gemeldet. Die Information bestätigte sich leider als wahr.

Die Feuerwehr und die Polizei trafen um 15.26 Uhr am Gropiusring ein. Die Tür zur Wohnung musste gewaltsam aufgebrochen werden. In einem der Räume wurde eine tote Person aufgefunden.

Ein Reporter vor Ort berichtet von einer Kopfverletzung – ein Fremdverschulden schließt die Polizei inzwischen jedoch aus. Die Leiche wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, um zu klären, wie die Person zu Tode kam.