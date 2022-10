Nach Abschied von Moderatorin: Hamburger Radio vergibt Job per Casting

Am Freitag hat Moderatorin Luca Büttner nach acht Jahren ihren Abschied bei Radio Hamburg verkündet. Für die Neubesetzung als „Wetter-Fee“ in der „Morning-Show“ setzt der Sender auf ein Casting. Den Startschuss zur Aktion gab ein Mann, der sich mit der Talentauswahl gut auskennt: Dieter Bohlen.

Bis zum 14. Oktober können sich Interessierte bei Radio Hamburg als „Morning-Show-Star“ bewerben. Zunächst wählt die Jury, die aus Moderatorin Anke Hanisch, Show-Produzent André Kuhnert und Programmleiter Niklas Naukok besteht, die zehn besten Bewerber:innen aus. Danach soll das Publikum selbst entscheiden, welche drei Stimmen es in die Finalrunde schickt, die live und „on air“ stattfindet. Der Sieger oder die Siegerin bekommt neben dem Job noch 5000 Euro Preisgeld.

Radio Hamburg sucht Ersatz für Luca Büttner

Hintergrund der Aktion: Luca Büttner, seit einem Jahr Morgen-Moderatorin an der Seite von John Ment und Christian Stübinger, hat sich am Freitag vom Sender verabschiedet. Für den Start des Wettbewerbs holte sich Radio Hamburg prominente Hilfe an Bord: „Pop-Titan“ und Casting-Experte Dieter Bohlen half einen Morgen lang aus.

Schon vor 14 Jahren hat Radio Hamburg ein öffentliches Casting veranstaltet, um den Job als „sonnigste Stimme der Stadt“ zu besetzen. Damals setzte sich Sarah Berg gegen die Konkurrenz durch und moderierte anschließend drei Jahre lang an der Seite von John Ment.

Heute ist die 42-Jährige Teil des Moderationsteams von ffn in Niedersachsen. Einen ähnlichen Glücksgriff dürfte sich Radio Hamburg auch bei der Neuauflage wünschen.