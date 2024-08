Der angekündigte Auftritt der umstrittenen Combo „Rapbellions“ im „Angel Klub“ am Fischmarkt hatte in Hamburg für Emotionen gesorgt. In den sozialen Netzwerken wurde dem Klub-Betreiber vorgeworfen, Rechtsextremen und Querdenkern eine Bühne zu bieten. Jetzt wehrt sich dieser gegen die Vorwürfe.