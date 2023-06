Einst standen am Klosterwall die ersten Hochhäuser, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Hamburger Innenstadt gebaut wurden. Vor vier Jahren mussten sie allerdings für das „Johann Kontor“ weichen – trotz Denkmalschutz. Von einer „Demontage der staatlichen Denkmalpflege“ war damals die Rede. Jetzt verliert das neue „Kontor“ allmählich sein Gerüst: Schon bald sollen die ersten Wohnungen vermietet werden.

Einst standen am Klosterwall die ersten Hochhäuser, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Hamburger Innenstadt gebaut wurden. Vor drei Jahren mussten sie allerdings dem „Johann Kontor“ weichen – trotz Denkmalschutz. Von einer „Demontage der staatlichen Denkmalpflege“ war damals die Rede. Jetzt verliert das neue „Kontor“ allmählich sein Gerüst: Schon bald sollen die ersten Wohnungen vermietet werden.

So gut wie jeder in Hamburg kannte die vier Hochhäuser in der Nähe des Hauptbahnhofs, auch als „City Hof“ bekannt. Vor fast 60 Jahren fertiggestellt, hatte dort noch bis Mai 2017 das Bezirksamt Mitte seinen Hauptsitz. Ursprünglich wirkte der Komplex einmal elegant, doch in den 70er Jahren bot die einst helle Keramikfassade nur noch einen verdreckten Anblick. Anstatt sie zu reinigen, brachte die Stadt lieblos graue Platten rundherum an, was den Hochhauskomplex endgültig schäbig aussehen ließ.

Trotz Denkmalschutz: City-Hochhäuser abgerissen

Schon Jahre vor dem Abriss hatte der Senat immer wieder von einem „Schandfleck“ gesprochen, der unbedingt verschwinden müsse. Nach dem Auszug des Bezirksamtes Mitte verfiel die ansässige Ladenpassage immer mehr, Müll sammelte sich an.

Das Problem: Der „City Hof“ stand unter Denkmalschutz. Zwar wurde das neue Bauprojekt immer konkreter, doch 2018 drohte sogar die Aberkennung des Weltkulturerbe-Status‘ für das benachbarte Kontorhausviertel.

So sahen die „City Hof“-Hochhäuser am Klosterwall einst aus. Florian Quandt So sahen die „City Hof“-Hochhäuser am Klosterwall einst aus.

Umso mehr atmeten die Planer des „Johann Kontor“ auf, als die Hochhäuser schließlich doch abgerissen werden durften – unter deutlicher Kritik des Hamburger Denkmalvereins. Dann ging alles ganz schnell: Als erstes verschwand das Haus an der Ecke zur Steinstraße, seit Ende März 2020 sind die vier Hochhäuser mit ihren jeweils 13 Geschossen für immer aus Hamburgs Stadtbild verschwunden.

Wann werden die Wohnungen im „Johann Kontor“ vermietet?

An deren Stelle baut das Hamburger Traditionsbauunternehmen „Aug. Prien“ seit drei Jahren das „Johann Kontor“. Geplant ist auf dem Areal unter anderem ein Hotel der Marke „Novotel“ mit 228 Zimmern, einem Tagungsbereich und einem öffentlichen Restaurant. Der große Asia-Markt, der bis zuletzt noch Menschen in den „City Hof“ lockte, wird auf 1300 Quadratmetern wieder einziehen und eine Markthalle mit Bistro eröffnen. Die Büroflächen werden im September an die dänische Containerschiff-Reederei „Maersk“ übergeben, kündigte „Aug. Prien“-Geschäftsführer Frank Holst jetzt an. Die Firma würde sich dann selbst um den Ausbau der Flächen kümmern.

Nach dem Abriss der ehemaligen City-Hochhäuser entsteht seit drei Jahren das „Johann Kontor“. Stefan Boekels Photographer Nach dem Abriss der ehemaligen City-Hochhäuser entsteht seit drei Jahren das „Johann Kontor“.

„Wir sind absolut im Zeitplan“, betont Holst gegenüber der MOPO. Das gelte auch für die 146 Wohnungen, von denen ein Drittel öffentlich gefördert und zwei Drittel frei finanziert werden. Schon ab Herbst dieses Jahres plant das Unternehmen, die ersten zu vermieten – bezugsfertig sollen sie aber erst im Frühjahr 2024 sein.

Das Gerüst wird an einem Teil des neuen „Johann Kontor“ bereits abgebaut. Florian Quandt Das Gerüst wird an einem Teil des neuen „Johann Kontor“ bereits abgebaut.

In der achten und neunten Etage zieht zudem die bilinguale Kita „Villa Luna“, die zum Klett-Verlag gehört, ein und wird damit zur höchsten Kindertagesstätte der Stadt. Läuft alles weiter im Zeitplan, öffnet das „Johann Kontor“ Mitte 2024 seine Türen.