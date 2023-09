Schon wieder muss ein Traditionsunternehmen in Eimsbüttel die Türen schließen. Und wieder ist es eine Fleischerei. Erst Ende 2022 hat es „Hans Wagner” getroffen hat. Nun gibt die Fleischerei „Jacob“ ihr Geschäft nach 72 Jahren auf. Dabei ist es nicht bloß der sinkenden Konsum oder die Energiepreise, die die Betreiber in die Knie zwingen – die Gründe sind vielfältig.

Am Weidenstieg zwischen schicken Altbauten, Cafés und Boutiquen sitzt die Fleischerei „Jacob“. Hinter der Theke stehen die Brüder Kevin und Dennis Jacob, die das Geschäft bereits in der dritten Generation führen. Doch auf einem neongelben Schild an der Tür steht: „Liebe Kunden, am 30.09.23 wird unser Geschäft geschlossen!” Das „Abendblatt“ hatte zuerst über die Schließung berichtet.

Beim Traditionsbetrieb, der bereits seit 72 Jahren in der Viertel verankert ist, wandern in diesen Wochen die letzten Würste und Frikadellen über die Theke. Jeder Kunde, der das Geschäft im Moment betritt, begrüßt die Männer mit der gleichen Frage. „Stimmt es, dass ihr schließt?”

Hohe Energiekosten, kein Personal, wenig Laufkundschaft

„Das macht es nicht einfacher für uns, aufzuhören”, sagt Dennis Jacob. Sie hätten eine treue Stammkundschaft, aber rentieren würde sich die Fleischerei trotzdem nicht mehr. Als Gründe führt er die gestiegenen Energiekosten, kein geeignetes Personal und weniger Laufkundschaft an. Außerdem habe sich die Parkplatzsituation in der Straße verschärft. „Die Leute dürfen nicht mal mehr kurz in der zweiten Reihe stehen, um ihre Sachen bei uns zu holen”, sagt der 37-Jährige.

Außerdem müssten sie strenge Vorgaben befolgen, die einen enormen Zeit- und Kostenaufwand mit sich bringen. „Wir müssen alles doppelt und dreifach kontrollieren. Dafür müssten wir eigentlich noch jemanden einstellen”, sagt er. Den Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung spüren die beiden aber auch. „Die Leute kaufen einfach weniger Fleisch”, sagt Dennis Jacob. Das liege entweder daran, dass sie es von ihrem Speiseplan gestrichen haben und mehr Essen gehen. „Seit Corona vorbei ist, sind die Restaurants wieder voll und die Leute kochen nicht mehr so viel zu Hause.”

Eine Auszubildende für ganz Hamburg

Dirk Hübenbecker, Obermeister der Fleischerinnung Hamburg, kann viele dieser Gründe gut nachvollziehen. Die gestiegenen Energiekosten aber auch die immer neuen Bestimmungen für die Fleischereien würden alle Betriebe betreffen. „Hier spürt man nichts vom Bürokratieabbau. Es wird immer mehr”, sagt er.

Der Personalmangel sei ein besonders großes Problem. „Der Beruf war noch nie sexy. Da brauchen wir uns nichts vormachen”, sagt Hübenbecker. In ganz Hamburg gebe es dieses Jahr nur eine einzige Verkäuferin in der Ausbildung, erzählt er. Das sei oft der Hauptgrund, wieso langjährige Betriebe nicht weitergeführt werden können. Auch er selbst musste schon eine seiner Filialen schließen, da er kein Personal finden konnte.

Familienbetrieb in vierter Generation schließt

Den Kundinnen und Kunden merkt man an, dass sie noch nicht wahrhaben wollen, dass die Fleischerei schließt. „Wo kriege ich denn jetzt meine Wurst her?”, fragt ein Vater mit Kind. Als Dennis Jacob erwidert, dass er sie hier nicht mehr kaufen könne, sagt der Kunde „Aber das ist ja keine Alternative!”

Vor anderthalb Monaten haben sie sich dann entschlossen, den Familienbetrieb aufzugeben. Aber die beiden Brüder haben bereits neue Jobs in der Branche gefunden. Was mit der Ladenfläche geschieht, steht aber noch nicht fest. „Wir müssen erstmal einiges zurückbauen und dann schauen wir mal.”

Bereits der zweite Traditionsschlachter, der in Eimsbüttel schließt

Die Fleischerei „Jacob“ ist nicht der einzige Traditionsbetrieb, der in Eimsbüttel binnen eines Jahres schließt. Bereits Ende 2022 musste die Fleischerei „Hans Wagner” (Methfesselstraße/Ecke Müggenkampstraße) ihre Türen schließen. Bei dem Traditionsschlachter kauften sogar TV-Stars wie Tim Mälzer ein. Mehr als 100 Jahre war der Betrieb fest verankert in Eimsbüttel und musste dann doch wegen gestiegenen Kosten und gesunkenem Fleischkonsum schließen.