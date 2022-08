Nach 55-stündiger Sperrung: Gute Nachrichten vom Elbtunnel

Nach den Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg ist die Fahrbahn in Richtung Norden seit den frühen Morgenstunden nun wieder befahrbar. Die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona konnten abgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am frühen Montagmorgen mit.

Wegen des Baus mussten Autofahrer am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Allerdings fielen die Störungen weniger dramatisch aus als zunächst befürchtet – vor allem am Sonntag sprach die Polizei trotz einzelner Staus von einer insgesamt entspannten Lage.

Elbtunnel in Hamburg ist nach Sperrung wieder frei

Wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Altona war die A7-Fahrbahn Richtung Norden am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen gesperrt worden. Damit war auch der Elbtunnel in Richtung Norden nicht zu befahren.

Außerdem wurde die Anschlussstelle Hamburg-Volkspark komplett gesperrt. Die Sperrung sollte insgesamt 55 Stunden dauern und am Montagmorgen um 5 Uhr aufgehoben werden. (dpa)