Fast vier Jahrzehnte lang versorgte Heike Plätke die Harburger mit frischgezapftem Bier und 80er-Hits – doch am Samstag ist Schluss: Nach 37 Jahren am Zapfhahn, davon 34 Jahren als Eigentümerin, schließt sie das „Blabla“ in der Seevepassage nahe dem Phoenix Center. Die Kneipe war vor allem als Kult-Treffpunkt von HSV-Fans bekannt. Warum hört sie nach so langer Zeit auf? Dafür gibt es mehrere Gründe.