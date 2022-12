Für Stephan Hippe war die Entscheidung, als Restaurantleiter der „Brasserie La Provence“ aufzuhören, alles – aber nicht leicht. „Es wird mir unglaublich fehlen“, gibt er zu, als die MOPO ihn in dem Lokal in der Eulenstraße in Ottensen besucht.

Wenn man die „Brasserie La Provence“ in Ottensen betritt, fühlt es sich ein bisschen so an, als würde man in eine andere Welt abtauchen. Stilvolle Bilder mit französischen Motiven säumen die in dunklem Rot gestrichenen Wände und überall gibt es kleine Nischen und Ecken, subtil beleuchtet durch viele kleine Lampen. Inhaber Stephan Hippe sitzt an einem der fein eingedeckten, schlichten Holztische. 17 Jahre hat er das Restaurant gemeinsam mit seinem Lebenspartner Boris Krivec geleitet. Jetzt verabschieden sich die beiden von dem bekannten Ottenser Lokal.

Wenn man die „Brasserie La Provence“ in Ottensen betritt, fühlt es sich ein bisschen so an, als würde man in eine andere Welt abtauchen. Stilvolle Bilder mit französischen Motiven säumen die in dunklem Rot gestrichenen Wände und überall gibt es kleine Nischen und Ecken, subtil beleuchtet durch viele kleine Lampen. Inhaber Stephan Hippe sitzt an einem der fein eingedeckten, schlichten Holztische. 17 Jahre hat er das Restaurant gemeinsam mit seinem Lebenspartner Boris Krivec geleitet. Jetzt verabschieden sich die beiden von dem bekannten Ottenser Lokal.

Für Stephan Hippe war die Entscheidung, als Restaurantleiter der „Brasserie La Provence“ aufzuhören, alles – aber nicht leicht. „Es wird mir unglaublich fehlen“, gibt er zu, als die MOPO ihn in dem Lokal in der Eulenstraße in Ottensen besucht.

Trotzdem halte er es nach wie vor für den richtigen Entschluss. „Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass ich diesen Job nicht für immer machen kann. Höchstens, bis ich 60 bin“, sagt der 55-Jährige. Denn als Leiter eines inhabergeführten Restaurants sei man an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden im Einsatz. „Wenn es Engpässe gibt, müssen die Chefs sie auffangen. Ich kann kochen, Sachen reparieren, bin Servicekraft und putze beizeiten das Klo. Ich bin immer verfügbar. Das zehrt an den Kräften und an der Kreativität.“

Die Corona-Pandemie zehrte an den Kräften der Chefs

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Belastungen und Sorgen hätten dafür gesorgt, dass sein Kräftelimit bereits früher als gedacht erreicht war. „Plötzlich gab es so viele Probleme, die mit dem eigentlichen Job gar nichts zu tun haben. Da waren Lieferengpässe, Personal wurde krank oder musste in Quarantäne.“ Mithilfe des Kurzarbeitergeldes konnte die Brasserie die fest angestellten Servicemitarbeiter gut durch die Lockdowns bringen. Doch die Suche nach Aushilfskräften gestaltete sich auf dem angespannten Arbeitsmarkt als schwierig.

Florian Quandt Die „Brasserie La Provence“ ist bei Ottensern bekannt. Die „Brasserie La Provence“ ist nicht nur bei Ottensern beliebt.

Eins war für Stephan Hippe besonders schwer zu ertragen: Die Veränderung in den Köpfen der Gäste. „Viele haben aus Angst vor Ansteckungen ein schlechtes Gewissen, wenn sie kulturelle oder gastronomische Angebote nutzen oder lassen es lieber ganz bleiben. In unserem kleinen, etwas rummeligen Laden fühlen sie sich trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen noch unwohler.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Die gehören hier doch nicht hin“: Rassismus in Sylter Nobel-Restaurant?

In dieser unschönen Lage stand plötzlich ein möglicher neuer Inhaber vor der Tür. „Diese Gelegenheit wollten wir nutzen und übergeben dem neuen Leiter den Laden inklusive des Namens, des Konzeptes, des Personals und der Rezepturen. Für die Gäste wird sich also kaum etwas ändern“, sagt Stephan Hippe. Alle Verträge seien bereits unterschrieben, der Inhaberwechsel stehe am 1. April an. Bis dahin wollen die beiden Restaurantleiter mit ihrem Team noch einmal die Menü-Highlights kochen, damit sich die Gäste auch kulinarisch von ihnen verabschieden können.

So geht es für die Frankreich-Liebhaber weiter

Bis zum Sommer wollen die beiden den neuen Inhaber im Hintergrund in organisatorischen Fragen unterstützen. Und dann? Nach einer kleinen Auszeit im französischen Grasse will Hippe im Gastro- und Kultur-Bereich aktiv bleiben. Die Provence ist die zweite Heimat des Gastronomen, der auch Schauspieler und Chansonnier ist.

Zu den geplanten Projekten zählen Gastauftritte im „Allee Theater“ in Altona. Dort ist gerade schon Hippes Show „Charles und wie er die Welt sah“ zu sehen, eine Hommage an den französischen Sänger Charles Aznavour. Die vorerst letzten beiden Vorstellungen finden am 24. Februar und am 17. März statt.

Im Mai wird der 55-Jährige ein Studioalbum zu der Show aufnehmen und eine dazugehörige DVD schneiden. Beides soll im Herbst erscheinen, wenn es wieder neue Veranstaltungen geben soll. Und Stephan Hippe hat noch viele weitere Ideen – Interessierte wird er auf dem Facebookkanal „Le Grande Bordel“ auf dem Laufenden halten. Nur eins kommt für den 55-Jährigen nicht infrage: Die Eröffnung eines neuen Restaurants. „Ich hatte den perfekten Laden“, sagt er. „Jetzt will ich mich neu ausrichten“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir sind sehr angreifbar“: Wie kleine Restaurants unter ignoranten Gästen leiden

Boris Krivec möchte nach der Erholungsphase nicht in den Gastronomie- oder Kulturbereich zurückkehren. Genaue Pläne für seine berufliche Zukunft hat der 50-jährige studierte Jurist noch nicht mit seinem Lebenspartner geteilt.

Beide sind sehr dankbar für all die positiven Reaktionen auf die Verkündung ihrer Entscheidung – in Form von Facebook-Nachrichten, Anrufen, Kommentaren auf der Webseite und persönlichen Besuchen. „Wir hoffen, dass unsere Gäste dem neuen Inhaber mit ebenso viel Neugierde und Sympathie begegnen werden, wie uns vor 17 Jahren“, sagt Stephan Hippe und fügt mit einem kleinen Schmunzeln hinzu: „Das ist keine feindliche Übernahme.“