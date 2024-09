Nach 17 Jahren: Dieser beliebte Kiez-Club macht dicht

„Headcrash“ – der Name des Clubs klingt, als könnte man in einer Nacht auf dem Kiez dort richtig abgehen. Der Laden am Hamburger Berg war bei den Nachtschwärmern auch sehr beliebt. Schluss ist jetzt trotzdem – nach 17 Jahren. Das hat der Besitzer am Mittwoch verkündet.

„Dieser Post fällt nicht leicht. Nach 17 gemeinsamen Jahren habe ich mich aus persönlichen Gründen dazu entschieden das ,Headcrash‘ zu verkaufen“, schreibt Inhaber Peda auf seinen Social-Media-Kanälen. Der „gewohnte Betrieb“ mit geplanten Partys und Konzerten laufe noch bis Silvester weiter, dann werde die Location verkauft.

Der gewohnte Betrieb: Das bedeutet bisher vor allem Rock-, Indie-, Metal- und Punk- und Themenpartys, Konzerte und Karaoke. Aktuell ist das „Headcrash“ (Hamburger Berg 13) auch beim Reeperbahn-Festival dabei: Es treten die Bands Leave, Balance Breach, Snayx und Jolle auf, an allen vier Tagen ist etwas los.

Der Club werde ab Januar zwar weitergeführt, dann aber nicht mehr unter dem Namen „Headcrash“, schreibt Peda weiter. Die Kommentare zu den Beiträgen hat er zwar eingeschränkt – unter vorherigen liest man jedoch, wieviel der Laden etlichen Besuchern bedeutet hat. „Hinter diesem Tresen habe ich auf jeden Fall mein Körpergewicht in Schweiß mehrfach verloren. Eine tolle Zeit, die ich niemals vergessen werde. Was für tolle Nächte ich dort verbracht habe…“, schreibt ein Nutzer.

Peda verabschiedet sich noch mit den Worten: „Ich möchte mich bedanken bei allen Gästen, Partnerinnen und Partnern, Musikerinnen und Musikern, DJs, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danke für die Zusammenarbeit, für durchfeierte Nächte, für tolle Live-Shows, für unzählige Partys und noch vieles mehr.“ (prei)