Forscher in Hamburg starten Experiment zu Dunkler Materie

Physiker am Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg-Bahrenfeld wollen am Dienstag (10 Uhr) ein Experiment zur Erforschung der Dunklen Materie starten. Nach zehnjährigem Aufbau soll die unterirdische Anlage in Betrieb genommen worden. Die Forscher sprechen von einem Licht-durch-die-Wand-Experiment, mit dem sie die Existenz von besonders leichten Teilchen nachweisen wollen. Die sogenannten Axionen könnten die Bestandteile der Dunklen Materie sein, die 20 bis 25 Prozent des Universums ausmacht.

Das Projekt heißt Alps II (Any Light Particle Search/Suche nach jeglicher Art von leichten Teilchen). Über die Ergebnisse ihres Experiments wollen die Forscher erst im nächsten Jahr berichten. (dpa/mp)