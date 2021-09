Helsinki – wer hier an die finnische Hauptstadt denkt, hat eine der beliebtesten Serien aller Zeiten noch nicht gesehen. „Haus des Geldes“ (Netflix) läuft aktuell in der fünften Staffel. Und Helsinki ist einer von elf Charakteren, die in roten Overalls Banken ausrauben und sich damit bei der Bevölkerung ganz schön beliebt machen. Jetzt ziert der Bankräuber ein riesiges Wandbild in der Schanze. Was steckt hinter diesem Kunstwerk?

Auf Facebook wird heiß diskutiert: „Weiß jemand, ob es auf irgendwelchen Hauswänden in Hamburg auch die anderen Charaktere von Haus des Geldes als riesige Malerei gibt?“, fragt eine Nutzerin.

Hamburg: „Haus des Geldes“-Graffito entdeckt

Und tatsächlich gibt es noch weitere Kunstwerke. Zwar nicht in Hamburg, aber in vielen anderen deutschen Städten. In Dortmund wurde Denver entdeckt, in Leipzig Lissabon und in Köln Nairobi.

In den Kommentaren wird spekuliert, wer dem Serien-Bankräuber an der Schanzenstraße das Denkmal gesetzt haben könnte. Einige mutmaßen über eine Marketing-Kampagne von Netflix, umgesetzt von einem Hamburger Unternehmen. Die MOPO hat mal nachgehakt. Und tatsächlich: Die Hamburger Firma „Outframe“ hat das Kunstwerk an die Hauswand gezaubert. Ob sie von Netflix dafür beauftragt wurde, ließ das Unternehmen auf MOPO-Nachfrage offen.

In den kommenden Tagen werden sicherlich weitere „Haus des Geldes“-Figuren auf Hauswänden auftauchen. Eine weitere Frage bleibt besonders spannend: Wo versteckt sich wohl der Kopf der Serien-Bande, der „Professor“?