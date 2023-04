MyEllevate® – Deutschlandweit nur in der Alstercity!

MyEllevate®, die bewährte und innovative Behandlungsmethode aus Amerika, wird jetzt auch in der Alstercity angeboten. MyEllevate® ist ein sicheres und wirksames minimal-invasives Verfahren, geeignet für Männer und Frauen mit beeinträchtigenden Alterserscheinungen im Kinn- und Halsbereich. Die Methode ist eine sehr gute Alternative zu einem traditionellen invasiven Face-Halslifting. Die Behandlung hinterlässt so gut wie keine Narben, da die innovative Technik es ermöglicht, die Kinnpartie über winzige Öffnungen anzuheben und zu straffen. Die Vorteile des MyEllevate®-Verfahrens sind:

Kurze Ausfallzeit

Keine Narbenbildung

Ambulante Behandlung

Keine Vollnarkose

Langfristige Ergebnisse

Darüber hinaus kann Dr. Tobias von Wild das MyEllevate®-Verfahren mit anderen Methoden zur Fettreduktion oder Hautstraffung kombinieren. Die Behandlung liefert sehr gute Ergebnisse, die ohne Operation und ohne längere Ausfallzeiten drei bis fünf Jahre und länger anhalten können.

MyEllevate® – Ablauf der Behandlung

In unserer Praxisklinik in der AlsterCity in Hamburg beraten wir Sie gern über die individuellen Möglichkeiten des MyEllevate®-Verfahrens. Wir verschaffen uns einen Überblick Ihrer Wünsche und informieren Sie detailliert über den Behandlungsablauf, mögliche Risiken, sowie die Kosten, die auf Sie zukommen. Am Tag der Behandlung werden Fotos der Kinnpartie und Gesichtssilhouette gemacht. Danach erhalten Sie ein Beruhigungsmittel zur Entspannung und lokalen Betäubung. Die weiteren Behandlungsschritte:

Bei (älteren) Patient*innen: Lösen/ Durchtrennen der Halsstränge Liegt eine Fettansammlung vor, kombinieren wir die Behandlung mit einer Liposuktion Danach folgt eine hautstraffende Stimulation durch Energie/ Wärme

Über kleinste Zugänge legen wir nun den nicht resorbierbaren Faden des MyEllevate®-Systems. Die Folge: Der gelegte Faden wirkt wie ein straff gezogener Schnürsenkel und hebt und fixiert gleichzeitig die durchhängende Kinnpartie. Nach der Behandlung erinnern lediglich kleine Pflaster und Pflasterstreifen an die Durchführung. Eine Kompressionsmaske muss getragen werden. Wurden in der Behandlung die Halsstränge gelöst muss für mindestens zehn Tage zusätzlich eine Halskrause getragen werden, um ein erneutes vernarbendes Zusammenwachsen des Gewebes zu verhindern.

Dr. Tobias von Wild führt das MyEllevate®-Verfahren in seiner Facharzt-Praxis in der Alstercity durch.

Kurzinformation zu MyEllevate®

Der Eingriff dauert ca. 60 Minuten in Abhängigkeit der individuell notwendigen zusätzlichen Behandlungen. Der Praxisaufenthalt insgesamt liegt bei ca. 3 Stunden.

Ab wann ist man wieder gesellschaftsfähig? Ca. 10 -14 Tage nach dem Eingriff. In dieser Zeit kommt es zum Tragen einer Kompressionsmaske und gegebenenfalls einer Halskrause.

Ab wann können Sport oder Saunabesuche wieder ausgeführt werden? Leichte Sportmaßnahmen nach Rücksprache mit dem Arzt ab ca. 3 Wochen. Saunabesuche frühestens ab 4 Wochen.

Kostenbereich ab € 5.499,– (abhängig je nach zusätzlichen Kombinationsbehandlungen.)

Ob die MyEllevate® Methode im konkreten Fall möglich ist, klärt der erfahrene Facharzt Dr. Tobias von Wild mit Ihnen im Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie dazu einen unverbindlichen Termin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! MyEllevate® – ZUFRIEDEN.SCHÖN.