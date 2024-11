Klebestreifen aus Hamburg sind bald weniger klimaschädlich: Denn das Tesa-Werk in Hausbruch setzt auf Wasserstoff statt Erdgas und wird an das geplante Netz für den sauberen Energieträger angeschlossen. Die Produktion soll bereits 2027 starten. Dafür wird jetzt eine riesige Leitungstrasse geplant, über die das Werk mit der Wasserstoff-Produktion in Moorburg verbunden wird.