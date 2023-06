Wer am Mittwoch zur Apotheke geht, könnte vor verschlossenen Türen landen. Aus Frust über die derzeitige Gesundheitspolitik protestieren Apothekerinnen und Apotheker bundesweit – auch in Hamburg. Eine von ihnen ist Lisa Schrader, Inhaberin der denkmalgeschützten „Pelikan-Apotheke“ (Neustadt). Sie spart nicht mit Kritik an der Gesundheitspolitik der Bundesregierung und spricht von einer „unzumutbaren Situation“.

Wer am Mittwoch zur Apotheke geht, könnte vor verschlossenen Türen landen. Aus Frust über die derzeitige Gesundheitspolitik protestieren Apothekerinnen und Apotheker bundesweit – auch in Hamburg. Eine von ihnen ist Lisa Schrader, Inhaberin der denkmalgeschützten „Pelikan-Apotheke“ (Neustadt). Sie spart nicht mit Kritik an der Gesundheitspolitik der Bundesregierung und spricht von einer „unzumutbaren Situation“.

Viele Apotheker:innen fühlen sich von der Politik des Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) im Stich gelassen. So auch die Inhaberin der 300 Jahre alten „Pelikan-Apotheke“ (Großneumarkt). „Die Erhöhung von Kassenabschlägen beschleunigt die Schließung von Apotheken ungemein und schadet uns Apothekeninhabern“, sagt sie zur MOPO. Laut Apothekerkammer schlossen in den vergangenen zehn Jahren 66 Hamburger Apotheken, gegenwärtig gibt es 377 Apotheken in Hamburg. Lisa Schrader ist über diese Entwicklung beunruhigt. „Meine größte Sorge ist gerade unsere finanzielle Situation. Durch die Erhöhung des Kassenabschlags verdiene ich momentan weniger als mein eigener Filialleiter“, gibt sie zu bedenken.

„Pelikan-Apotheke“ in Hamburg: Für die Inhaberin eine „unzumutbare Situation“

Der Protest am Mittwoch soll laut Hamburger Apothekerkammer auf den „massiven Personalmangel in den Apotheken, eine sich zuspitzende Liefer-Engpass-Krise und den zehnjährigen Stillstand beim Apothekenhonorar“ aufmerksam machen. Apotheker:innen wie Schrader fordern „faire Vergütung, die die Inflationsentwicklung berücksichtigt“. Sie beklagt, dass momentan über 300 Lagerartikel nicht lieferbar seien. Die Folgen: Schrader muss jeden Kunden extra beraten. Für jedes nicht lieferbare Medikament müsse sie extra recherchieren und regelmäßig in den Praxen neue Rezepte bestellen. Sie komme damit auf mehrere nicht vergütete Stunden Mehrarbeit. Auch für die Kund:innen sei die längere Wartezeit auf Medikamente eine völlig unzumutbare Situation.

Kritik an Apotheker-Protest aus der Politik: „Streik ist die falsche Medizin“

Doch es melden sich auch kritische Stimmen zum Protest. Grünen-Politiker Janosch Dahmen kritisiert die Methodik der Apotheker. „Wir brauchen Apotheken als Vertrauensorte, als Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen vor Ort. Ich verstehe die Sorgen vieler Apotheker, aber Streik ist wirklich die falsche Medizin”, gab er am Dienstag im Deutschlandfunk zu bedenken. „Ich sehe, dass durch die Inflation und durch steigende Personalkosten die Apotheken unter Stress sind. Aber auch da hat die Politik ja mit entsprechenden Gas- und Strompreisbremsen für kleine und mittelständische Unternehmen reagiert und versucht, Kompensationsmaßnahmen drumherum zu bauen” fügte Dahmen hinzu.

Lisa Schrader kann darüber nur den Kopf schütteln. „Diese Kompensationsmaßnahmen reichen nicht. Wir werden fünf Mal am Tag mit Medikamenten beliefert. Der Großhandel hat die gestiegenen Kosten auf Apotheken umgewälzt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten muss ich im Monat zusätzliche 3000 Euro pro Apotheke zahlen.“ Neben der „Pelikan-Apotheke“ führt Schrader auch noch die „Iris-Apotheke“ in Seevetal.

Es sei wichtig, die Gründe für das kaputte Gesundheitssystem woanders zu suchen und nicht den Apothekern das Geld zu streichen, so Schrader. Ihr Vorschlag: Man solle die 69 Krankenkassen in Deutschland zusammenlegen. Sie erhofft sich dadurch Beschleunigung, Abbau der Bürokratie und bessere Kommunikation zwischen Krankenkassen, Ärzten und Apothekern.

Die Pelikan Apotheke schon für den Protest geschmückt Patrick Sun Die „Pelikan-Apotheke“ weist mit Info-Blättern auf den Protest hin.

Am Protesttag: Kekse statt Medikamente

Ganz unversorgt bleiben Kunden am Mittwoch allerdings nicht. Notdienstapotheken haben geöffnet. Und einige Apotheken haben sich für den Protesttag auch etwas einfallen lassen. In der „Apotheke am Großneumarkt“ beispielsweise wird es als Trost für die Kunden Kekse in Form von Pillendosen geben.