Musik, Kino und Spaß für Kinder: Das ist los am Shopping-Sonntag in Hamburg

Am kommenden Wochenende steht der nächste verkaufsoffene Sonntag an. Von 13 bis 18 Uhr haben die Läden dann geöffnet. Weil gleichzeitig das Filmfest stattfindet, steht der sonntägliche Shoppingbummel diesmal ganz unter dem Motto Kino.

In der Mönckebergstraße reiht sich ein Geschäft ans nächste. So weit so normal. Am Sonntag werden zusätzlich aber auch diverse Oldtimer auf Höhe des Mönckebergbrunnens dicht an dicht aufgereiht stehen. Die Ausstellung von historischen Fahrzeugen mit Filmbezug läuft am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Filmfest: Verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt

Auch in Puncto Filmmusik stehen einige Veranstaltungen an. In der Spitalerstraße spielt von 14 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Marchingband inklusive Tanzshow. In der zweiten Etage des Alsterhaus singt Nathalie Tineo von 13 bis 18 Uhr verschiedene Filmklassiker. Außerdem können vor Ort Kino- und Popcorngutscheine gewonnen werden.

Kat Wulff singt parallel von 14 bis 16 Uhr in der Europa Passage. Auch in der Galeria Passage wird von 13 bis 18 Uhr Filmmusik gespielt. Im Nikolai Quartier findet um 15 Uhr ein Carillon Konzert statt.

Programmpunkte für Kinder am verkaufsoffenen Sonntag

Für Kinder gibt es von 13 bis 18 Uhr Seifenblasenkunst am Gänsemarkt und Kinderschminken beim Rock Shop Hard Rock Café Hamburg in der Mönckebergstraße. Erwachsene können sich in der Hamburger Hof Passage von 13 bis 18 Uhr kostenfrei stylen lassen.

Im Hanseviertel soll von 13 bis 18 Uhr zudem ein Kino-Event für Familien stattfinden. Am Überseeboulevard wird außerdem der Trailer des Filmfests in einem Container-Kino vorgestellt. Direkt daneben gibt es eine Fotoausstellung.

Der nächste und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres findet am 3. November statt. Dann allerdings wieder ohne das zusätzliche Programm im Rahmen des Filmfests. (mp)