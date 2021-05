Museen, Theater, Konzerte: Endlich wieder Kultur in Hamburg – und bald geht noch mehr!

Monatelang lag die Kultur in Hamburg mehr oder weniger brach, viele Ausstellungen und Events konnten – wenn überhaupt – nur digital besucht werden. Doch nun gibt es einen Lichtblick: Denn seit heute dürfen Museen, Ausstellungshäuser, Galerien und Gedenkstätten wieder öffnen.

Mit dabei sind die Hamburger Kunsthalle, das Museum für Kunst und Gewerbe, das Museum für Hamburgische Geschichte, das Altonaer Museum und das Museum am Rothenbaum (MARKK, ehemals Völkerkundemuseum). Auch das Archäologische Museum in Harburg hat am Dienstag seine Tore wieder geöffnet. Kultursenator Carsten Brosda (SPD): „Jetzt öffnen sich wieder die Türen für einen großartigen Sommer mit viel, viel Kultur!“

Andere Häuser öffnen in den kommenden Tagen, wie das Museum der Illusionen am 21. Mai. Geschäftsführerin Nikolina Lackovic: „Wir freuen uns auf die Öffnung am Freitag. Wir haben ein gutes Hygienekonzept.“ Sie ist sich sicher: „Die Leute werden Spaß haben.“ Ein paar Tage später, am 27. Mai, eröffnet dann auch das Discovery Dock des Morgenpost-Verlags am Nachmittag für Ausstellungsbesucher. Vormittags bleibt das Corona-Testzentrum bestehen.

Museen in Hamburg: Besuch unter Auflagen

Um die Kunstwerke bestaunen zu können, müssen Besucher eine medizinische Maske tragen und entweder einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis mitbringen – entweder einen höchstens 48 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal zwölf Stunden alten Schnelltest. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Weil die Besucheranzahl je nach Fläche begrenzt werden muss, wird empfohlen Termine über die Internetseiten oder per Telefon zu buchen.

Das könnte Sie auch interessieren: Inzidenz, Impfung, Lockerungen: Hurra, der Sommer in Hamburg scheint gerettet

Auch für andere Bereiche in der Kultur gibt es einen Hoffnungsschimmer: Ab dem 22. Mai sollen kulturelle und Unterhaltung-Veranstaltungen im Freien mit begrenzten Teilnehmern und Testpflicht erlaubt sein und Modellprojekte für Kultur-Events in Innenräumen starten. Öffnungen von Theatern und Konzerten sind unter strengen Auflagen ab dem 28. Mai geplant. Unter welchen Rahmenbedingungen die Häuser wieder öffnen dürfen, soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. „Grundlage werden sicherlich die guten Erfahrungen im Herbst des vergangenen Jahres sein“, sagte Enno Isermann, Sprecher der Hamburger Kulturbehörde. Dazu gehörten Abstand, Masken und personalisierte Tickets zur Kontaktverfolgung. Anders als im Herbst wird es eine Maskenpflicht am Platz und eine Corona-Testpflicht für die Besucher geben. (ncd)