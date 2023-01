Sie gehören zu den bekanntesten Hochhäusern der Stadt: Einer der Mundsburg-Tower (Barmbek-Süd) wird Herberge für Geflüchtete. Auf mehreren Etagen sollen Anfang kommender Woche Hunderte Menschen dort einziehen.

Insgesamt werden nach Angaben des Innensenators Andy Grote (SPD) 350 bis 550 ukrainische Kriegsflüchtlinge dort ihre neue Bleibe finden. Die Wohnungen des rund 100 Meter hohen Wohnturms, der in den 1970er Jahren erbaut wurde, sollten nach MOPO-Informationen eigentlich bald saniert werden. Das wird vom Eigentümer nun aber verschoben, um die Unterbringung der Geflüchteten zu gewährleisten. Organisiert werden soll alles von der städtischen Organisation „Fördern und Wohnen“ (F&W), über die auch die Bezahlung der Unterkünfte abläuft.

Hamburg: Mundsburg-Tower wird Unterkunft für Geflüchtete

Die drei Mundsburg-Tower an der Hamburger Straße liegen in direkter Nähe zum Mundsburg-Center und galten zum Zeitpunkt ihrer Errichtung als exklusive Adresse. Vorerst stehen dort 250 Plätze zur Verfügung, die Kapazität soll aber schnellstmöglich um 300 ausgebaut werden. „Einige der Flächen sind Anfang kommender Woche bezugsfertig, weitere Etagen müssen noch für die Nutzung als Unterkunft vorbereitet werden“, hieß es vonseiten der Sozialbehörde. Wie lange die Unterkunft zur Verfügung stehen wird, ist unklar. Es soll vorerst auf jeden Fall eine mittelfristige Lösung sein.

Vor Ort sollen die Geflüchteten dann von einem mobilen Team von F&W besucht werden, um ihnen die Organisation des Alltags zu erleichtern und zum Beispiel Amtsgänge zu erklären.

Bislang sind bereits 3100 ukrainische Kriegsflüchtlinge in langfristigen städtischen Unterkünften untergebracht worden, 1500 kommen bei kurzfristigen Unterkünften (Messe, Ankunftszentrum, etc.) unter.

Ukraine-Krieg: Zahl der Geflüchteten geht aktuell zurück

Derweil geht aktuell die Zahl der ankommenden Geflüchteten in Hamburg ein wenig zurück. „Es ist eine gewisse Atempause, die wir hier jetzt durchaus verspüren. Wir rechnen aber auch damit, dass die Zahlen wieder steigen werden“, sagte Grote am Dienstag. Aktuell zählt die Stadt insgesamt 17.268 Ankünfte, am Montag kamen 699 Neuankömmlinge.

Mittlerweile sind mehr als 11.000 Registrierungen erfolgt und auch dort entspanne sich die Lage und es komme nicht mehr zu so großen Warteschlangen wie noch zu Beginn. Dies geht laut des Innensenators auch auf das neue Online-Terminsystem zurück, das „sehr erfolgreich läuft“. Tausende Termine seien bereits darüber gebucht worden. Nichtsdestotrotz gäbe es noch einen gewissen Rückstau bei der Bearbeitung der Registrierungen, was mit dem unvergleichlichen Andrang zu erklären sei.