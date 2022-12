In Berlin sind sie schon länger in aller Munde, Stars wie Rapperin Shirin David greifen immer wieder zu. Die Rede ist von Lokma. In Hamburg möchte ein Unternehmer nun auch mit diesem Foodtrend durchstarten. Aber was steckt eigentlich dahinter?

In Berlin sind sie schon länger in aller Munde, Stars wie Rapperin Shirin David greifen immer wieder zu. Die Rede ist von Lokma. In Hamburg möchte ein Unternehmer nun auch mit diesem Foodtrend durchstarten. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Neueröffnung im Hamburger Stadtteil Hoheluft: „Lokma by Glow“ heißt der Laden, der ab sofort in der Hoheluftchaussee 103 kleine Teighappen verkauft. Pastellfarbene Sessel, runde Tischchen und pinke Leuchtschrift – das kleine Geschäft lockt mit trendigem Interieur.

Glück im Mund: Das steckt hinter dem Foodtrend Lokma

Lokma bedeutet übersetzt „Happen“ oder „Mundvoll“ und ist eine türkische Süßspeise. Sie ähnelt dem deutschen Schmalzkuchen oder den amerikanischen Donuts: kleine frittierte Hefeteigbällchen, welche ursprünglich nur mit Zuckersirup oder Honig und ein wenig Zimt verzehrt werden – getreu dem Motto: Süßes macht glücklich.

Özkan Öz und sein Sohn sind große Lokma-Fans – und hoffen, dass es auch die Hamburger bald werden. Patrick Sun Özkan Öz und sein Sohn sind große Lokma-Fans – und hoffen, dass es auch die Hamburger bald werden.

Das neue Konzept mit Füllung und Toppings kommt ebenfalls aus der Türkei und fand vor einigen Jahren seinen Weg nach Deutschland. Was in Berlin schon populär ist, soll jetzt auch nach Hamburg kommen.

So wird Lokma hergestellt

Özkan Öz, der Vater des Besitzers, zeigt, wie die kleinen Kalorienbomben hergestellt werden. Der Hefeteig wird in verschiedenen Portionsgrößen im heißen Öl frittiert und danach mit einer großen Auswahl an Saucen sowie Toppings befüllt und dekoriert – ganz nach den Wünschen der Kunden. So kann sich jeder und jede sein ganz persönliches Glücksrezept zusammenstellen.

Lokma-Bällchen werden in heißem Öl frittiert. Patrick Sun Die Lokma-Bällchen werden in heißem Öl frittiert und anschließend befüllt.

Was bei türkisch- und arabischstämmigen Familien und Jugendlichen beliebt ist, erntet bei anderen erstmal Skepsis. Doch „sobald sie probieren, sind sie begeistert“, erzählt Öz.

Verschiedene Toppings und Soßen für die Lokma-Bällchen. Patrick Sun Verschiedene Toppings und Soßen für die Lokma-Bällchen.

Vor allem Kleinkinder scheinen die mit Schoko- oder Haselnusscreme gefüllten Bällchen zu lieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Pfannkuchen mit Suppen-Geschmack oder Wasabi-Eis: Hamburgs schrägste Crêperie

Der Laden in Hoheluft ist täglich ab 15 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag hat der Laden eine Stunde länger auf. Bald soll man die kleinen Teigbällchen auch bei Lieferando oder Wolt direkt nach Hause bestellen können.