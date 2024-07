Hoch über Hamburgs Straßen, im obersten Stock des Hochbahn-Gebäudes an der Steinstraße, beherrschen sie das Chaos: Die Mitarbeiter der Bus-Leitstelle. Sie haben nicht nur über 100 Buslinien gleichzeitig im Blick, sie sind auch der erste Ansprechpartner für alle Fahrer. Tausende Funksprüche und Telefonate gehen dort täglich ein. Stefan Maßmann, seit 14 Jahren Verkehrsleiter, erklärt der MOPO bei einem Besuch vor Ort, wie schnell dort Entscheidungen getroffen werden müssen, warum er sich noch lange an den G20-Gipfel erinnern wird und wie die Mitarbeiter in Extremsituationen reagieren müssen.