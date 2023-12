Die Ergebnisse der neuen Pisa-Studie sind ein Schock für Deutschland. Auch in Hamburg ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie man Schüler besser fördern und die Leistungen verbessern kann. Eine Gruppe fühlt sich durch die Ergebnisse bestätigt: die Volksinitiative G9. Sie steht kurz vor ihrem Ziel.

Monatelang standen sie auf Wochenmärkten, sprachen Eltern auf Spielplätzen an, organisierten Straßenstände. Sammar Rath und ihre Mitstreiter sammelten Unterschriften mit dem Ziel, die Schulzeit an den Hamburger Gymnasien von acht auf neun Jahre zu verlängern.

Die meisten Bundesländer sind zum Abitur nach neun Jahren zurückgekehrt

Die meisten Bundesländer sind längst zurückgekehrt zum Abitur nach neun Jahren. Zwar ist es auch in Hamburg möglich, mit mehr Zeit zum höheren Schulabschluss zu kommen – die Stadtteilschulen bieten ein Abi nach neun Jahren – doch die Volksinitiative will das auch für die Gymnasien.

„Es ist großartig, dass die Stadtteilschulen in Hamburg diese Möglichkeit bieten“, sagt Sammar Rath. „Allerdings geht es bei der Entscheidung, auf welche Schule man sein Kind schickt, nicht nur ums Tempo, sondern auch um die Entscheidung für eine konkrete Schule und deren Schwerpunktsetzungen.“ Darüber hinaus sei ja auch nicht in jeder Wohngegend Hamburgs eine Stadtteilschule mit einem den Interessen des Kindes entsprechenden Profil in unmittelbarer Nähe.

Drei Vertreter der Elterninitiative „G9 Hamburg": Gunnar Matschernus, Iris Wenderholm und Sammar Rath.

Besonders gefreut haben sich Rath und ihre Mitstreiter von der Volksinitiative „G9 Hamburg – Mehr Zeit zum Lernen“ über die Worte von Schulsenator Thies Rabe (SPD) nach den Veröffentlichungen der jüngsten Pisa-Ergebnisse. Während Rabe noch im Juni gegenüber der MOPO seine Ablehnung einer Rückkehr zu G9 damit begründet hatte, G9 sei „ein leeres Versprechen mit erheblichen Schäden für die Hamburger Schülerinnen und Schüler“, die Zeitersparnis sei geringfügig und würde den Stopp aller Schulbauprojekte in Hamburg bedeuten, klang das diese Woche schon ganz anders.

Am Dienstag hatte Rabe erklärt: „Angesichts der veränderten Schülerschaft müssen wir mehr Zeit und mehr Konzentration für das Erlernen von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben, Zuhören sowie Mathematik einsetzen.“ Die Volksinitiative reagierte darauf mit einer Pressemitteilung, in der darauf hingewiesen wird, dass „für eine dringend erforderliche, gezielte Sprachförderung jenseits der Grundschule“ die Zeit angesichts von übervollen Stundenplänen an den Hamburger Gymnasien unter G8 nicht ausreiche. Zitat: „Schüler:innen aus bildungsfernen Herkünften und aus nicht deutschsprachigen Elternhäusern dürfen keinen Nachteil haben, weil sie in einem zeitlich gekürzten Rahmen unter G8 beschult werden.“

Sammar Rath ist es wichtig, dass mehr Zeit zum Lernen für alle Kinder jenseits von sozialem oder kulturellem Hintergrund vorteilhaft ist. „Die Verdichtung des Lernstoffs betrifft vor allem die Mittelstufe. Wenn es hier zu einer Entschleunigung kommt, haben die Kinder mehr Lebenszeit für die Reife und die soziale Entwicklung, die in der Jugend im Vordergrund steht.“

Dafür, dass der Senat immer auf den bis 2025 geltenden Schulfrieden pocht, hat die Volksinitiative kein Verständnis. „Zum Schulfrieden gehört auch das Versprechen, Unterrichtsausfälle zu reduzieren. Daran wird sich auch nicht gehalten. Ich verstehe nicht, warum trotz dieses offensichtlichen Bruchs so am Schulfrieden festgehalten wird“, so Rath.

Noch bis zum 14. Dezember sammelt die Initiative Unterschriften. Die notwendigen 10.000 sind schon zusammengekommen. Aktuell liege man bei etwa 12.000 Unterschriften, berichtet Sammar Rath. Wieviele davon gültig sind (der Wohnort muss in Hamburg liegen, der Unterzeichner muss mindestens 18 Jahre alt sein, es darf keine Dopplungen geben) muss noch überprüft werden.

Am 15. Dezember werden die Unterschriften an den Senat übergeben. Dann hat die Bürgerschaft vier Monate Zeit, das Anliegen zu übernehmen. Tut sie es nicht, muss die Volksinitiative entscheiden, ob sie ein für die Bürgerschaft verbindendes Volksbegehren einleitet. Dafür müssen binnen drei Wochen rund 66.000 Unterschriften zusammen kommen.