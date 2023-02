Müllsammeln mit Spaßfaktor!

Mit Events und guter Laune: „Hamburg räumt auf!“ 2023 startet am 24. Februar.

Gleich am ersten Wochenende von Deutschlands größter Stadtputzaktion „Hamburg räumt auf!“ können die Hamburger Bürger:innen ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen: Am Sonntag, den 26. Februar um 12 Uhr geht es aufs Wasser, und zwar zum Stand Up Paddling (SUP) am Stüffelsteg. Die Erfahrungswerte zeigen: Wenn es um die Schönheit ihrer Hansestadt und den Umweltschutz geht, kennt das Engagement der Hamburger:innen keine Grenzen – und schon gar nicht die zwischen Land und Wasser. Das SUP-Event zum Frühjahrsputz ist daher nicht nur bei Hamburgs Wasserratten beliebt, um Abfall von den Uferböschungen der Fleete zu sammeln.

Wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, der kann ein Aufräumteam anmelden und vom 24. Februar bis zum 5. März auf allen öffentlichen Flächen in Hamburg Müll sammeln. Einfach unter https://www.hamburg-raeumt-auf.de/anmeldung anmelden – Müllsäcke und Handschuhe werden von der Stadtreinigung kostenlos bereitgestellt. Diese kümmert sich auch um die umwelt- und fachgerechte Entsorgung und Verwertung des Abfalls.

Das zweite große Event steigt am letzten Tag der Aktion. Am 5. März um 11 Uhr treffen sich Laufbegeisterte von Jung bis Alt im Wilhelmsburger Inselpark. Dort wird beim Plogging der Müll beim Joggen aufgesammelt – ein Trend aus Schweden, der auch in Hamburg gut ankommt.

Alle Termine auf einen Blick:

„Hamburg räumt auf!“

Die Stadtputzaktion läuft vom 24. Februar bis zum 5. März 2023. Anmeldung unter https://www.hamburg-raeumt-auf.de/anmeldung

SUP-Event am 26. Februar

Ab 12 Uhr am Stüffelsteg. Anmeldung unter https://www.hamburg-raeumt-auf.de/sup

Plogging-Event am 5. März

Ab 11 Uhr im Wilhelmsburger Inselpark. Auch hier wird um Anmeldung gebeten:

https://www.hamburg-raeumt-auf.de/plogging

Natürlich wird die Aktion wie jedes Jahr von vielen Hamburger Unternehmen unterstützt. Zahlreiche attraktive Gewinne werden unter allen Aufräum-Teams verlost: Kino- und Theatertickets, Eintrittskarten für Museen und andere Attraktionen, Rundfahrten zu Land und zu Wasser und jede Menge Sachpreise. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Unter www.hamburg-raeumt-auf.de finden Sie alle Informationen zu „Hamburg räumt auf!“: Ablauf, Unterstützer:innen, Events, Gewinne und vieles mehr.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.