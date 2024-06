Der geplante Einstieg der Schweizer Reederei MSC beim Containerterminalbetreiber HHLA sorgt seit Monaten für Unmut bei Hamburgs Hafenarbeitern. Jetzt scheinen sich ihre Befürchtungen zu bestätigen: Ein MSC-Tochterunternehmen in Hamburg hat seinen Betriebsratsvorsitzenden fristlos gekündigt. Die Gewerkschaft Verdi sieht darin einen Vorgeschmack auf das, was dem Hafen droht, sollte der Deal zustande kommen.

Der geplante Einstieg der Schweizer Reederei MSC beim Containerterminalbetreiber HHLA sorgt seit Monaten für Unmut bei Hamburgs Hafenarbeitern. Jetzt scheinen sich ihre Befürchtungen zu bestätigen: Ein MSC-Tochterunternehmen in Hamburg hat seinen Betriebsratsvorsitzenden fristlos gekündigt. Die Gewerkschaft Verdi sieht darin einen Vorgeschmack auf das, was dem Hafen droht, sollte der Deal zustande kommen.

Slawa Fur arbeitet seit acht Jahren bei dem MSC-Tochter Medrepair, einem Unternehmen zur Reparatur von Leercontainern. Am Montagvormittag steht der 51-Jährige mit Schirmmütze auf dem Kopf und tief bewegt vor dem Gebäude des Arbeitsgerichts in Barmbek-Süd. Denn mit einer solchen Welle der Solidarität hat der langjährige Medrepair-Betriebsratsvorsitzende nicht gerechnet.

Welle der Solidarität aus dem gesamten Hafen für Slawa Fur

Aus allen Teilen des Hafens sind sie gekommen, um ihn zu unterstützen: Die Lascher, die Festmacher, der Gesamthafenbetrieb (GHB), prominente HHLA-Betriebsräte wie Jana Kamischke, aber auch Arbeitnehmervertreter von Asklepios oder Lufthansa Technik.

„Greift ihr einen von uns an, greift ihr uns alle an“, ruft Malte Klingforth vom GHB ins Mikro. „Hier wird die Mitbestimmung in Frage gestellt“, ergänzt Jana Kamischke. „Dieser Fall zeigt, dass der Deal negativ für die Beschäftigung im Hamburger Hafen ist”, stellt Lars Stubbe von der Gewerkschaft Verdi fest. „Das hat System!“

Was war passiert? Slawa Fur war Anfang April von Medrepair fristlos gekündigt worden. Einmal krankheitsbedingt und einmal verhaltensbedingt. Warum, wird eine halbe Stunde später im Gerichtssaal deutlich, wo der Richter versuchen wird, die beiden Seiten zu einer gütlichen Einigung zu bewegen.

MSC-Tochter Medrepair kündigt Betriebsratsvorsitzenden wegen Krankheit

Laut dem Anwalt der Arbeitgeberseite ist Slawa Fur nach einem Schlaganfall zu krank, um weiter im Unternehmen beschäftigt zu werden. Ein ärztliches Attest im April habe das deutlich gemacht. In einem Schlichtungsgespräch sei Slawa Fur emotional geworden, als er erklärte, es seien die Arbeitsbedingungen bei Medrepair gewesen, die ihn erst krank gemacht hätten. „Der Arbeitgeber empfindet das als Beleidigung und als Bedrohung. Schließlich kann so eine Behauptung auch eine Schadenersatzforderung mit sich ziehen“, so Helmut Naujoks, der in der Branche als harter Hund gilt.

Unter den Zuschauern im Gerichtssaal regt sich Empörung, als Naujoks erklärt, Slawa Fur sei „zu seinem Schutz“ gekündigt worden.

Demo vor dem Arbeitsgericht: Vertreter zahlreicher Hamburger Hafenbetriebe und Unternehmen zeigten sich solidarisch mit dem gekündigten Medrepair-Betriebsrat.

Furs Verteidiger Michael Sommer von der Gewerkschaft Verdi weist die Darstellung seines Kollegen entschieden zurück. Sein Mandant habe in dem Gespräch mit dem Arbeitgeber lediglich darauf hingewiesen, dass er seinen Schlaganfall vor vier Jahren mitten im Dienst erlitten habe. Das ärztliche Attest entspräche genau dem, das Slawa Fur schon vor vier Jahren vorgelegt habe, und halte weiter fest, dass der 51-Jährige in einer stressfreien Position arbeiten müsse, was sein Mandant bereits seit zwei Jahren unbeanstandet tue. Nur die Wortwahl des Attest sei ein wenig anders, was daran liege, dass Fur wegen eines Umzugs den Arzt gewechselt habe.

Betriebsratsvorsitzender fühlt sich als Opfer: „Ich bin in eine Falle getappt“

„Medrepair hat mich im April um ein neues Attest gebeten“, so Slawa Fur später zur MOPO. Dabei sei das alte eigentlich noch gültig gewesen. Wenn es Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters gebe, wäre eigentlich der Betriebsarzt zuständig gewesen. „Ich bin in eine Falle getappt!“, sagt Fur.

Genauso sieht das auch die Gewerkschaft Verdi. „Man will Slawa Fur loswerden, weil er vor fünf Jahren eine Tarifbezahlung im Betrieb durchgesetzt hat”, sagt Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe. Zuvor hätten die Mitarbeiter 12 Euro Mindestlohn verdient. Jetzt liege ihr Stundenlohn bei 23 Euro. Um das zu erreichen, habe Slawa Fur seine Kollegen damals auch zu einem Streik bewegt. Dafür werde er nun bestraft.

Auch dass Slawa Fur gleich zwei Kündigungen erhielt, ist für Verdi eine klare Taktik: „Kettenkündigungen machen mürbe. So einem hohen Druck können die Kollegen meist nicht standhalten. Das riecht alles nach einer abgekarteten Geschichte“, so Stubbe. Schon die Wahl von Anwalt Naujoks sei durchsichtig: „Mit Helmut Naujoks hat sich die MSC-Tochter Medrepair einen ‚union-busting‘-Anwalt ausgesucht, der bundesweit für sein gezieltes Vorgehen gegen Betriebsräte im Auftrag seiner Mandanten unterwegs ist.“

Weil eine Einigung zwischen den beiden Seiten am Montag nicht möglich scheint, stellt der Richter schließlich fest: „Der Güteversuch ist gescheitert.“ Am 29. August soll es nun den ersten Kammertermin geben. „Ich will weiter bei Medrepair arbeiten“, so Slawa Fur zur MOPO.

Unterstützung erhielt er auch von der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, die den HHLA-MSC-Deal seit Langem kritisiert. „Es ist eine Schande, dass SPD und Grüne eine Reederei als strategische Partnerin für den Hamburger Hafen ausgewählt haben, deren Tochterfirma offensichtlich mitbestimmungsfeindlich ist. Für die Rechte der Beschäftigten im Hafen verheißt das nichts Gutes“, so der gewerkschaftspolitische Sprecher David Stoop.

Von Seiten der Reederei MSC heißt es zu dem Fall: „MSC kann bestätigen, dass dem betreffenden Mitarbeiter nach einem gründlichen rechtlichen Prozess aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Betriebssicherheit gekündigt worden ist.“ Es sei ein „ordnungsgemäßes“ Verfahren eingehalten worden. Wegen des laufenden rechtlichen Verfahrens werde man sich nicht zu weiteren Details äußern, so ein Sprecher zur MOPO.