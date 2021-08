Fast ein MS DOCKVILLE: Lieblingsfestival meldet sich zurück

Vom 11. bis zum 14. und vom 19. bis zum 21. August meldet sich das MS DOCKVILLE mit musikalischen Geheimtipps, Szenegrößen und Lieblingsbands zurück. Dabei sind unter anderem Hamburger Rap-Legende Haiyti, Leoniden mit einem explosiven Mix aus Indie, Alternative und Funk sowie Nura, die ihre frisch releasten neuen Songs mit nach Hamburg nimmt. Auch das SPEKTRUM legt am 22.08. noch einen Festivaltag drauf. Und für Kunstfans hat das MS ARTVILLE noch viel zu bieten.

An insgesamt 7 einzelnen MS DOCKVILLE-Tagen kann man mit den Freund*innen im Gepäck Live-Musik auf mehreren Bühnen erleben, sich über das bunte Festivalgelände treiben lassen und die vielen neuen kunstvoll gestalteten Ecken entdecken. Viele der Acts spielen bei Fast ein MS DOCKVILLE ihre erste Show seit langem, dementsprechend viel Energie wird in der Luft liegen. Tickets für die einzelnen MS DOCKVILLE-Tage am 11., 12., 13., 14., 19., 20. und 21. August gibt es unter www.kopfundsteine.shop.

Wie man es vom MS DOCKVILLE kennt, stehen Lieblingsacts und Szenegrößen, aber auch die vielversprechendsten Geheimtipps und Newcomer auf den Bühnen. Man kann sich auf Haiyti, Leoniden, Bukahara, Nura, Schmyt, Moglii, Ätna und so viele weitere spannende Acts freuen. Eine Übersicht über alle Tagesveranstaltungen steht weiter unten in diesem Artikel. Tickets für die einzelnen MS DOCKVILLE-Tage am 11., 12., 13., 14., 19., 20. und 21. August gibt es unter www.kopfundsteine.shop.

In diesem Jahr, in dem immer noch alles ein wenig anders ist, hat sich das MS DOCKVILLE mit dem MS ARTVILLE, dem SPEKTRUM Festival und dem VOGELBALL zusammengetan, um die übergreifende Veranstaltungsreihe Fast ein Festival zu feiern. Fast ein Festival ist schon in vollem Gange und das bunte MS ARTVILLE Gelände ist endlich wieder das Zuhause von Live-Musik und Kunst, Party und Tanz, Food und Drinks. Wer das Festival-Feeling in der letzten Zeit vermisst hat, kann hier bis zum 22. August noch Musik, Kunst und das erleben, was der Name verspricht: Fast ein MS DOCKVILLE Festival.

Fast ein MS DOCKVILLE Festival ab dem 11.08. mit Haiyti, Leoniden, Nura und Co.

Den Anfang macht am 11. August Moglli als Headliner und liefert elektronisch-organische Songs mit sphärischen und melodischen Pop-Sounds, die schon seit längerem Köpfe verdrehen. Auch dabei sind dann Madanii & Llucid und Chaild. Nachdem am 12.08. mit Betterov, Antje Schomaker und Klebe gesungen, getanzt und gefeiert wird, geht es am 13.08. stark weiter: Alli Neumann kommt mit neuen Songs und mit krasser Energie im Gepäck. Außerdem kann man sich auf BLVTH, Kaleo Sansaa, einen Live-Podcast, Kunstspaziergänge, ein Escape-Game freuen – es wird viel zu sehen, hören und bestaunen geben.

Ein weiteres Highlight ist der 14. August, wenn die Hamburger Ikone Haiyti endlich wieder zu Gast am Wilhelmsburger Reiherstieg ist. Außerdem wird mit Schmyt einer der heißesten Newcomer der Stunde auftreten und seine Songs zum ersten Mal überhaupt in Hamburg präsentieren. Das Fast ein MS DOCKVILLE Finale steigt dann am 19., 20. und 21.08. mit Bukahara, den Leoniden, Nura, Majan, Ilgen-Nur, Ätna und Co. – was will das Live-Musik-Fan-Herz mehr?

Auch das SPEKTRUM legt noch einen drauf: Fast ein SPEKTRUM Festival am 22.08. mit Lugatti & 9ine, Eunique und Co.

Am 22.08. grüßt auch das beliebte Rapfestival SPEKTRUM noch einmal und präsentiert mit Lugatti & 9ine, Eunique, 01099 und weiteren Acts sowie mit dem Machiavelli Podcast feinsten zeitgenössischen Hip Hop und ein vielfältiges Programm für alle Rapheads. Tickets dafür gibt es unter www.kopfundsteine.shop/spektrum.

Kunstfans aufgepasst: Weitere MS ARTVILLE Tage

Für alle Kunstfans, die es bisher nicht zum MS ARTVILLE geschafft haben oder für die ein Besuch nicht reicht, gibt es außerdem die gute Nachricht, dass dieser Sommer noch weitere Kunsttage mit sich bringt: am 17. und 18.08. sowie am 24., 25. und 26.08. gibt es noch einmal aufregende Kunstwerke zu entdecken, mitreißende Performances zu bestaunen und ein tolles Gelände zu erkunden. Wer noch einmal beim MS ARTVILLE dabei sein möchte, kann sich hier Tickets reservieren: www.kopfundsteine.shop/msartville.

So bleibt nur eins übrig: den Sommer in vollen Zügen genießen und ihn mit einem lang vermissten Festivalerlebnis krönen.

Lugatti & 9ine



Leoniden



Haiyiti



Nura

Alle Termine von Fast ein Festival im Überblick:

11.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit MOGLII, MADANII & LLUCID und mehr

12.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit BETTEROV, ANTJE SCHOMAKER, KLEBE und mehr

13.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit ALLI NEUMANN, BLVTH, KALEO SANSAA und mehr

14.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit HAIYTI, SCHMYT, CASHMIRI, MARIYBU und mehr

17.08. MS ARTVILLE Kunstgucken

18.08. MS ARTVILLE Kunstgucken

19.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit BUKAHARA, ÄTNA, PANO und mehr

20.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit LEONIDEN, ILGEN-NUR, MIA MORGAN und mehr

21.08. Fast ein MS DOCKVILLE mit NURA, MAJAN, YAEL, JOSI MILLER, HOME GIRLS und mehr

22.08. Fast ein SPEKTRUM mit LUGATTI & 9INE, EUNIQUE, 01099, MACHIAVELLI, MIAMI LENZ und mehr

24.08. MS ARTVILLE Kunstgucken

25.08. MS ARTVILLE THE ART OF PROTEST

26.08. MS ARTVILLE Kunstgucken

Mehr Infos und eine Übersicht über alle Veranstaltungen von Fast ein Festival gibt es unter www.fasteinfestival.de.