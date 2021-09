Vier Jahre und 10 Monate Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, so lautet das Urteil des Landgerichts gegen die Mutter, die ihrer vierjährigen Tochter im Krankenhaus hochdosierte Beruhigungsmittel verabreicht hat. Jennifer K. (36) brach in Tränen aus.

Was am 28. und 29. Dezember 2020 geschah, ist so ungeheuerlich wie rätselhaft. Die Angeklagte weint, drückt sich während der Urteilsbegründung ein Taschentuch an die Augen. Auch im Zuschauerraum ist Schluchzen zu hören. Mehrere Angehörige hatten Jennifer K. bei ihrem Eintreten in den Gerichtsaal begrüßt, reagieren erschüttert auf die lange Haftstrafe.

Hamburg: Krankenschwester gab Kind Schlafmittel

Für die Kammer steht fest, dass Jennifer K., Krankenschwester und Mutter von drei Kindern (2/4/7), ihrer mittleren Tochter während eines Aufenthalts im Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift am 28. Dezember Schlafmittel verabreicht hat und es zugelassen hat, dass das Kind mit Blaulicht und dem Verdacht auf Hirnblutungen ins UKE verlegt wurde. Hier erholte sich das Kind, bis es am 29. Dezember plötzlich erneut in Bewusstlosigkeit fiel. Statt den Notknopf zu drücken, nahm die Mutter den leblosen Körper auf die ausgestreckten Arme und trug ihn schweigend über den Krankenhausflur, vorbei an einer Ärztin.

Diese erkannte den Notfall sofort, rief Kollegen und Schwestern zu Hilfe – und ordnete ein Drogen-Screening ein. Jennifer K. klärte die Ärztin nicht auf, dass sie dem Kind Schlafmittel gegeben hat: „Sie hat ihr Herrschaftswissen nicht preisgegeben“, so der Vorsitzende: „Durch diese Passivität hat sie die goldene Brücke in die Straflosigkeit nicht verdient.“

Erst das toxikologische Ergebnis der Blutprobe brachte Klarheit: Das Kind hatte extrem hohe Dosen von Schlaf- und Beruhigungsmittel im Blut. Bereits bei zwei Blut- und Urinproben vom Vortag war ein Schlafmittel entdeckt worden, das dem Kind im Wilhelmsstift verabreicht worden sein musste. „Die Angeklagte hat bestritten, die Medikamente gegeben zu haben“, so der Vorsitzende Richter: „Das nehmen wir ihr nicht ab. Es gibt keinerlei Hinweise auf andere Personen, auf Ärzte oder Dritte aus dem familiären Umfeld.“ Möglicherweise war die Tat der Beginn eines Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms, bei dem Eltern ihren Kindern schaden, um sich dann als besonders aufopferungsvoll zu präsentieren. Sicher sei das aber nicht.

Als Krankenschwester hatte die Angeklagte Zugang zu den Medikamenten. Sie habe den Tod ihrer Tochter billigend in Kauf genommen, auch wenn für das Kind tatsächlich keine Lebensgefahr bestanden habe. Hinweise auf eine krankhafte seelische Störung sah ein Gutachter nicht. Ärzte hatten vor Gericht bestätigt, dass die zahlreichen Behandlungen und auch Krankenhausaufenthalte der Kinder alle medizinisch begründet waren. Nur wenige Wochen zuvor war die Mutter etwa mit ihrer ältesten Tochter und dem zweijährigen Sohn im Krankenhaus, weil eine „krankhafte Geschwister-Rivalität“ vorgelegen habe.

Hamburg: Motiv für Mordversuch an Kind bleibt unklar

Warum Jennifer K. ihrer Tochter Schlafmittel für Erwachsene verabreicht hat, gar in doppelter Dosis, bleibt ein Rätsel. Der Vorsitzende: „Wir wissen es nicht und das ist unbefriedigend.“ Die Kammer sei sich bewusst, was das Urteil für die Angeklagte, aber auch für ihre Kinder bedeute. Jennifer K. suche die Schuld derzeit nur bei anderen, wichtig sei es, Einsicht zu entwickeln: „Zum Lernprozess gehört auch, anzuerkennen, dass die UKE-Ärzte Mutter und Kind vor Schlimmeren bewahrt haben.“

In ihrem letzten Wort hatte Jennifer K. einen Hauch von Reue gezeigt: „Wenn ich krank sein sollte, brauche ich Unterstützung, weil ich zu meiner Familie zurückkehren will.“ Bei guter Führung und unter Anrechnung der U-Haft könnte sie in zweieinhalb Jahren auf Bewährung entlassen werden.