Die beiden sind erst 19 und 20 Jahre alt – und sie sind angeklagt wegen Mordes. Den beiden jungen Männern wird vorgeworfen, einen 35-Jährigen am helllichten Tag in Hamburg überfallen und mit einem Messer getötet zu haben. Einer der Beschuldigten soll schon ein halbes Jahr zuvor einen anderen Mann übelst zugerichtet haben – wohl aus Frust. Vor Gericht sagt er nun: „Ich bin erschrocken, was ich gemacht habe.“